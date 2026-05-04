Ни ветра, ни жары, ни проезда: проверяем прогноз погоды перед поездкой по «Коле»

Если вы собираетесь ехать в сторону Мурманска или обратно в ночь на 5 мая, будьте внимательны. На 40-м километре трассы Р-21 (возле деревни Марьино) полностью перекроют движение, сообщали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Важные детали:
- Время: с 00:30 до 02:30.
- Причина: Ладожский мост через Неву разведут для проверки механизмов. Специалисты осмотрят разводной пролет и проверят, всё ли исправно работает.
- Погода имеет значение: Если будет сильный ветер (более 15 м/с) или внезапная жара выше +25 градусов, мост разводить не станут.
Большой ремонт на федеральных трассах
Днем дорожные работы тоже не дадут расслабиться. К летнему сезону нужно успеть многое: залатать ямы, почистить обочины и даже развесить праздничные баннеры к Дню Победы.
Где ожидать затруднений:
- Трасса «Кола» (Р-21): Работы будут идти с 08:00 до 19:00.
- Трасса «Скандинавия» (А-181): На подъездах к Выборгу и границе обновляют асфальт и разметку.
- Трасса «Россия» (М-10): По пути в Москву меняют барьерные ограждения.
Также ограничения затронут «Сортавалу», Южное полукольцо и дороги на Псков и Тихвин, сообщает online47.ru.
Почему это происходит именно сейчас?
Май — традиционное время для «генеральной уборки» дорог. После зимы асфальт часто «сходит» вместе со снегом, и его нужно оперативно восстановить до начала массового сезона отпусков и дачных поездок.
Кроме того, в Петербурге и области в апреле официально началась навигация. Ладожский мост — один из ключевых объектов. Его проверка необходима, чтобы огромные сухогрузы и танкеры могли беспрепятственно проходить по Неве из Ладожского озера в Балтийское море.
Совет водителям
Не полагайтесь на удачу. Перед выездом обязательно загляните в навигатор. Сейчас дорожные службы работают практически на всех ключевых выездах из города.