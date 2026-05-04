Ни ветра, ни жары, ни проезда: проверяем прогноз погоды перед поездкой по «Коле»
Ни ветра, ни жары, ни проезда: проверяем прогноз погоды перед поездкой по «Коле»

Опубликовано: 4 мая 2026 17:42
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Водителям советует заранее продумывать свой маршрут.

Если вы собираетесь ехать в сторону Мурманска или обратно в ночь на 5 мая, будьте внимательны. На 40-м километре трассы Р-21 (возле деревни Марьино) полностью перекроют движение, сообщали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Важные детали:

  • Время: с 00:30 до 02:30.
  • Причина: Ладожский мост через Неву разведут для проверки механизмов. Специалисты осмотрят разводной пролет и проверят, всё ли исправно работает.
  • Погода имеет значение: Если будет сильный ветер (более 15 м/с) или внезапная жара выше +25 градусов, мост разводить не станут.

Большой ремонт на федеральных трассах

Днем дорожные работы тоже не дадут расслабиться. К летнему сезону нужно успеть многое: залатать ямы, почистить обочины и даже развесить праздничные баннеры к Дню Победы.

Где ожидать затруднений:

  1. Трасса «Кола» (Р-21): Работы будут идти с 08:00 до 19:00.
  2. Трасса «Скандинавия» (А-181): На подъездах к Выборгу и границе обновляют асфальт и разметку.
  3. Трасса «Россия» (М-10): По пути в Москву меняют барьерные ограждения.

Также ограничения затронут «Сортавалу», Южное полукольцо и дороги на Псков и Тихвин, сообщает online47.ru.

Почему это происходит именно сейчас?

Май — традиционное время для «генеральной уборки» дорог. После зимы асфальт часто «сходит» вместе со снегом, и его нужно оперативно восстановить до начала массового сезона отпусков и дачных поездок.

Кроме того, в Петербурге и области в апреле официально началась навигация. Ладожский мост — один из ключевых объектов. Его проверка необходима, чтобы огромные сухогрузы и танкеры могли беспрепятственно проходить по Неве из Ладожского озера в Балтийское море.

Совет водителям

Не полагайтесь на удачу. Перед выездом обязательно загляните в навигатор. Сейчас дорожные службы работают практически на всех ключевых выездах из города.

Город