25% сверху и хаб на 63-м километре: почему заряжать электрокар в Москве стало дороже, чем в Петербурге

Опубликовано: 4 мая 2026 15:01
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
У городов разный путь при формировании инфраструктуры.

Если еще год назад заряжать электромобиль в Петербурге было накладнее, то теперь ситуация перевернулась. В Москве ценник на быструю зарядку подскочил сразу на 25%.

Сейчас за один кВт/ч в столице просят в среднем 21,38 рубля. В Петербурге аппетиты скромнее: рост составил всего 10%, и средняя цена остановилась на отметке 19,9 рубля. Почему так?

Москва начала строить сеть раньше, когда всё было дешевле. Теперь старое оборудование меняют на новое и мощное, а это требует огромных вложений, которые закладывают в тариф, пишет "ДП" со ссылкой на слова председателя АПОЭ Армена Сафаряна.

Зарядок становится больше, но они меняются

Количество «столбиков» растет впечатляюще. В Москве их число за год удвоилось (почти 600 станций), в Петербурге — выросло в полтора раза (около 260).

Но главное не количество, а формат. Эпоха одиночных зарядок во дворах уходит. Сейчас операторы строят хабы. Это когда в одном месте стоят сразу несколько мощных терминалов.

Это удобнее: меньше шансов встать в очередь и выше скорость самой зарядки.

Трасса «Нева» без страха встать с пустым "баком"

Главная новость для тех, кто любит путешествия: трассу М-11 превращают в «электрокоридор». Раньше поездка между столицами на электрокаре была авантюрой с поиском работающей розетки.

Скоро всё изменится:

  • На трассе построят 6 огромных хабов.
  • Там можно будет не только зарядиться, но и поесть или отдохнуть.
  • Мощности хватит даже для огромных фур.
  • Первые две такие точки запустят уже в этом году (на 63-м и 75-м километрах).

