25% сверху и хаб на 63-м километре: почему заряжать электрокар в Москве стало дороже, чем в Петербурге

Если еще год назад заряжать электромобиль в Петербурге было накладнее, то теперь ситуация перевернулась. В Москве ценник на быструю зарядку подскочил сразу на 25%.
Сейчас за один кВт/ч в столице просят в среднем 21,38 рубля. В Петербурге аппетиты скромнее: рост составил всего 10%, и средняя цена остановилась на отметке 19,9 рубля. Почему так?
Москва начала строить сеть раньше, когда всё было дешевле. Теперь старое оборудование меняют на новое и мощное, а это требует огромных вложений, которые закладывают в тариф, пишет "ДП" со ссылкой на слова председателя АПОЭ Армена Сафаряна.
Зарядок становится больше, но они меняются
Количество «столбиков» растет впечатляюще. В Москве их число за год удвоилось (почти 600 станций), в Петербурге — выросло в полтора раза (около 260).
Но главное не количество, а формат. Эпоха одиночных зарядок во дворах уходит. Сейчас операторы строят хабы. Это когда в одном месте стоят сразу несколько мощных терминалов.
Это удобнее: меньше шансов встать в очередь и выше скорость самой зарядки.
Трасса «Нева» без страха встать с пустым "баком"
Главная новость для тех, кто любит путешествия: трассу М-11 превращают в «электрокоридор». Раньше поездка между столицами на электрокаре была авантюрой с поиском работающей розетки.
Скоро всё изменится:
- На трассе построят 6 огромных хабов.
- Там можно будет не только зарядиться, но и поесть или отдохнуть.
- Мощности хватит даже для огромных фур.
- Первые две такие точки запустят уже в этом году (на 63-м и 75-м километрах).