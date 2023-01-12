Между тройкой и четверкой: новый соцопрос выявил проблемы питания в российских учебных заведениях

Более четверти опрошенных компанией Superjob родителей школьников (28%) оценивают вкус и качество блюд в столовой на три из пяти баллов. Еще 27% респондентов поставили школьной еде четверку. Всего компания опросила 1,6 тысячи человек из 372 населенных пунктов страны.