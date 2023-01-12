Это позволило установить новый стандарт клинического анализа крови.
Сразу два участка преобразуют по программе комплексного развития территорий.
Новый шедевр архитектуры Петроградской стороны.
В Петербурге в 2023 году на некоторых улицах могут поднять стоимость платной парковки. Она будет зависеть от загруженности улицы.
Более четверти опрошенных компанией Superjob родителей школьников (28%) оценивают вкус и качество блюд в столовой на три из пяти баллов. Еще 27% респондентов поставили школьной еде четверку. Всего компания опросила 1,6 тысячи человек из 372 населенных пунктов страны.
Герой вернулся на малую родину спустя сто лет после своего рождения.
Большая часть мусора из Санкт-Петербурга направляется на свалки без обработки. Об этом рассказали чиновники из Смольного и представители единого регионального оператора по вывозу отходов НЭО в эфире канала «Санкт-Петербург».
Ежегодно волонтеры борются с проблемой загрязнения побережья Финского залива.
На минувшей неделе родители школьников Санкт-Петербурга пожаловались на качество социального питания.
Практически ни одно здание или сооружение, особенно если в них присутствует этажность, не обходится без этого функционального элемента.