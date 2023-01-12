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Город

Город
Между тройкой и четверкой: новый соцопрос выявил проблемы питания в российских учебных заведениях
Более четверти опрошенных компанией Superjob родителей школьников (28%) оценивают вкус и качество блюд в столовой на три из пяти баллов. Еще 27% респондентов поставили школьной еде четверку. Всего компания опросила 1,6 тысячи человек из 372 населенных пунктов страны.
17 окт 2022 18:50
Город
Шанс на вторичную переработку есть лишь у 37% мусора, выброшенного петербуржцами
Большая часть мусора из Санкт-Петербурга направляется на свалки без обработки. Об этом рассказали чиновники из Смольного и представители единого регионального оператора по вывозу отходов НЭО в эфире канала «Санкт-Петербург».
04 окт 2022 16:56
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