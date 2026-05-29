Дешевеющие «четверки» и чек на 70 тысяч: сколько стоит Петербург в сезоне белых ночей
Дешевеющие «четверки» и чек на 70 тысяч: сколько стоит Петербург в сезоне белых ночей

Опубликовано: 29 мая 2026 16:24
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Mikhailov / Russian Look
Период белых ночей начался в Севернй столице. 

Астрономы официально подтвердили: в Петербурге начались белые ночи. Продлится это чудо природы до середины июля. Для города это «сезон охоты» на туристов, а для нас с вами — повод задуматься о поездке.

Сколько стоит «посмотреть на развод мостов»?

В среднем поездка обходится туристу в 70 тысяч рублей, сообщает "ДП" со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Петербурга Евгения Панкевича.

Сюда входит всё: от билетов до ужина в кафе. Сами туры за год подорожали на 10–15%. Логика простая: бензин, еда и услуги гидов стали дороже.

Но есть и странная аномалия. Отели «три и четыре звезды» в этом году внезапно стали чуть дешевле (примерно на 5%). А вот «пятерки» и совсем бюджетные хостелы, наоборот, прибавили в цене.

Кстати, лайфхак: если хотите сэкономить, ищите апартаменты или отели без звезд. Так делает большинство — это сейчас самый популярный вариант жилья.

Город-музей превращается в «город-движ»

Петербург больше не хочет быть просто скучным набором дворцов и памятников. Теперь это «город-впечатление». Что это значит на практике?

  • Гастро-туры. В Петербург едут просто чтобы поесть. Коломна, Рубинштейна, Некрасова — здесь теперь свои маршруты.
  • Наука и заводы. Стали популярны экскурсии в закрытые лаборатории университетов и на современные производства.
  • Новые пространства. «Севкабель Порт» и «Новая Голландия» уже догоняют по популярности Эрмитаж.

Полезно знать перед поездкой (чего нет в отчетах)

  1. Алые паруса. В конце июня (обычно в двадцатых числах) город превращается в один большой праздник. Это красиво, но центр будет перекрыт, а цены на жилье взлетят до небес. Учитывайте это.
  2. Погода-обманка. Белые ночи — это красиво, но коварно. Днем может быть +25, а ночью у воды — ледяной ветер. Куртка в рюкзаке — это не трусость, а опыт.
  3. Водный транспорт. Классика вроде прогулок по каналам никуда не делась. Но теперь к ней добавились скоростные «Грифоны» и «Метеоры» до Петергофа и Кронштадта. Это отличный способ избежать пробок.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург отметит день рождения Летнего сада.

