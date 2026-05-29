Дешевеющие «четверки» и чек на 70 тысяч: сколько стоит Петербург в сезоне белых ночей
Астрономы официально подтвердили: в Петербурге начались белые ночи. Продлится это чудо природы до середины июля. Для города это «сезон охоты» на туристов, а для нас с вами — повод задуматься о поездке.
Сколько стоит «посмотреть на развод мостов»?
В среднем поездка обходится туристу в 70 тысяч рублей, сообщает "ДП" со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Петербурга Евгения Панкевича.
Сюда входит всё: от билетов до ужина в кафе. Сами туры за год подорожали на 10–15%. Логика простая: бензин, еда и услуги гидов стали дороже.
Но есть и странная аномалия. Отели «три и четыре звезды» в этом году внезапно стали чуть дешевле (примерно на 5%). А вот «пятерки» и совсем бюджетные хостелы, наоборот, прибавили в цене.
Кстати, лайфхак: если хотите сэкономить, ищите апартаменты или отели без звезд. Так делает большинство — это сейчас самый популярный вариант жилья.
Город-музей превращается в «город-движ»
Петербург больше не хочет быть просто скучным набором дворцов и памятников. Теперь это «город-впечатление». Что это значит на практике?
- Гастро-туры. В Петербург едут просто чтобы поесть. Коломна, Рубинштейна, Некрасова — здесь теперь свои маршруты.
- Наука и заводы. Стали популярны экскурсии в закрытые лаборатории университетов и на современные производства.
- Новые пространства. «Севкабель Порт» и «Новая Голландия» уже догоняют по популярности Эрмитаж.
Полезно знать перед поездкой (чего нет в отчетах)
- Алые паруса. В конце июня (обычно в двадцатых числах) город превращается в один большой праздник. Это красиво, но центр будет перекрыт, а цены на жилье взлетят до небес. Учитывайте это.
- Погода-обманка. Белые ночи — это красиво, но коварно. Днем может быть +25, а ночью у воды — ледяной ветер. Куртка в рюкзаке — это не трусость, а опыт.
- Водный транспорт. Классика вроде прогулок по каналам никуда не делась. Но теперь к ней добавились скоростные «Грифоны» и «Метеоры» до Петергофа и Кронштадта. Это отличный способ избежать пробок.
