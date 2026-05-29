Четыре часа работы и городской бонус: как петербургскому школьнику официально заработать этим летом

Опубликовано: 29 мая 2026 15:39
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Власти считают, что пора местному бизнесу брать школьников на работу. 

Лето — это не только каникулы, но и возможность заработать первые личные деньги. В Петербурге вовсю идет трудовая кампания для школьников.

Первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости Петербурга Татьяна Морозкова рассказала рассказала на пресс-конференции ТАСС, на какую сумму могут рассчитывать ребята.

Сколько можно положить в карман?

Цифры озвучены. Если подросток работает по 4 часа в день, то за половину месяца он получит около 15 тысяч рублей. Эта сумма привязана к прожиточному минимуму.

Но есть приятный бонус. Если ребенок идет работать официально через Центр занятости к обычному работодателю, город докидывает сверху еще около 1800 рублей как материальную поддержку.

Рабочих мест пока маловато

В прошлом году в Питере поработали 16 тысяч подростков. Кажется, что много? На самом деле для огромного города это капля в море, отметила Морозкова.

Сейчас почти все рабочие места оплачиваются из бюджета — через молодежные центры и муниципальные службы.

Власти города честно говорят: бюджет не резиновый. Поэтому сейчас активно зовут частный бизнес. Компании призывают не бояться и брать молодежь на лето, чтобы вакансий стало больше.

Где искать работу?

Самый надежный и легальный способ — обратиться в Службу занятости населения Санкт-Петербурга.

  • Можно зайти на портал «Работа России».
  • Можно лично прийти в районное агентство занятости.
  • Стоит заглянуть в молодежный центр своего района — там часто формируют трудовые бригады.

Летняя работа — это отличный шанс понять, как достаются деньги, и завести новых друзей. Главное — оформляться официально, чтобы не остаться с пустыми карманами в конце августа.

Ранее «Городовой» рассказывал, как петербуржцы будут сдавать ЕГЭ.

