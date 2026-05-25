ЕГЭ на дому, в больнице и СИЗО: как более 40 тысяч петербуржцев сдадут экзамены

Опубликовано: 25 мая 2026 17:38
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Участников в этом году больше на 3 тысячи, чем в прошлом.

В Петербурге начинается горячая пора — тысячи ребят готовятся к сдаче ЕГЭ.

В этом году экзаменационная кампания обещает быть масштабной: на нее записалось более 40 тысяч человек, сообщил зампредседатель городского комитета по образованию Павел Розов на пресс-конференции в ТАСС.

Это почти на 3 тысячи больше, чем прошлым летом. Город готов к такому наплыву, а правила стали еще человечнее.

Кто пойдет на экзамены?

Основная часть участников — это почти 30 тысяч одиннадцатиклассников, которые только что окончили школу. Но за парты сядут не только они. Среди желающих получить баллы:

  • Студенты колледжей и техникумов (почти 4 тысячи человек).
  • Выпускники прошлых лет, которые решили улучшить свои результаты.
  • Десятиклассники-отличники, которые решили сдать часть предметов досрочно.

Где будут сдавать?

В городе откроют 300 пунктов проведения экзамена. Интересно, что экзамен можно сдать не только в школе. Для ребят с инвалидностью организуют более 100 пунктов прямо на дому.

Также свои аудитории откроют в больницах и даже в учреждениях ФСИН, чтобы право на образование было у каждого.

Честность под присмотром

За тем, чтобы никто не списывал, проследят почти 4 тысячи наблюдателей. В каждом районе города открыли специальные «штабы» — ситуационные центры.

Там через мониторы в реальном времени волонтеры будут видеть всё, что происходит в классах. Главная цель здесь не «поймать и наказать», а сделать так, чтобы условия для всех были равными и честными.

Какие предметы в моде?

Никаких сюрпризов: самым популярным предметом по выбору остается обществознание. Оно нужно для поступления на большинство гуманитарных специальностей.

Но есть и важный тренд — резкий скачок интереса к информатике. Всё больше ребят хотят в ИТ. Также в топе остаются биология, физика и английский язык.

Желаем всем петербургским выпускникам удачи и «ни пуха, ни пера»! Главное — спокойствие, ведь баллы — это всего лишь цифры, а жизнь гораздо интереснее любых тестов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что нейросеть обнаружила шпаргалку у выпускника.

Новости Петербурга