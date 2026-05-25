Какие необычные фестивали нужно посетить каждому - выезжать из России не придется: не только интересно, но и вкусно
Лето подходит не только для отдыха на пляжах, но и для посещения различных фестивалей на территории России. Особенно интересны необычные мероприятия, которые стоит рассмотреть подробнее.
Камышинский арбузный фестиваль
Где проходит: город Камышин, Волгоградская область.
Когда посетить: 22 августа.
Вход на фестиваль бесплатный. Существует легенда, что в XVIII веке тут побывал Петр I, который был впечатлен вкусом местных арбузов. Здесь можно не только попробовать ягоды, но и участвовать в конкурсах, фотографироваться в костюмах, устроить битву с мякотью арбузов. Каждый год на фестивале съедается около 60 тонн плодов.
Огуречный праздник
Где проходит: Суздаль, Владимирская область.
Когда посетить: 1-2 августа.
Тут можно узнать о сортах огурцов, поучаствовать в конкурсах, попробовать варенье из овоща. Фестиваль является большим событием для местных жителей, ведь сюда приезжают тысячи туристов со всей России. Важно заранее бронировать жилье, так как оно разлетается как горячие пирожки.
Сызранский помидор
Где проходит: Сызрань, Самарская область.
Когда посетить: 15 августа.
"На «Сызранском помидоре» никто не устраивает бойню, как в Испании — всё проходит почти по-домашнему. В городе организуют шествия, концерты, ярмарки, а участники соревнуются за лучший костюм и самый большой томат (в прошлом году победу одержал помидор весом более 1,3 килограмма", - сообщает портал "ПСЖР".
