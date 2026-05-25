Городовой / Полезное / Какие необычные фестивали нужно посетить каждому - выезжать из России не придется: не только интересно, но и вкусно
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
9230 рублей за ночь и Ленин в придачу: почему в 2026 году все едут в Петербург минимум на месяц Новости Петербурга
Швы между плитками снова чистейшие: от сорняков и следа не останется – простой метод борьбы Полезное
Карета императора, шатер лекаря и 800 труб: как не пропустить всё самое интересное в Петропавловской крепости 27 мая Новости Петербурга
Откладывать на отпуск целый год не придется: названы дешевые направления для отдыха - россиянам понравится Полезное
От чемоданов Халка до футбола на замке: как «Зенит» стал эпохой, от которой все немного устали Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Какие необычные фестивали нужно посетить каждому - выезжать из России не придется: не только интересно, но и вкусно

Опубликовано: 25 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Какие необычные фестивали нужно посетить каждому - выезжать из России не придется: не только интересно, но и вкусно
Какие необычные фестивали нужно посетить каждому - выезжать из России не придется: не только интересно, но и вкусно
Legion-Media
Названы гастрономические фестивали, которые известны на всю Россию

Лето подходит не только для отдыха на пляжах, но и для посещения различных фестивалей на территории России. Особенно интересны необычные мероприятия, которые стоит рассмотреть подробнее.

Камышинский арбузный фестиваль

Где проходит: город Камышин, Волгоградская область.
Когда посетить: 22 августа.

Вход на фестиваль бесплатный. Существует легенда, что в XVIII веке тут побывал Петр I, который был впечатлен вкусом местных арбузов. Здесь можно не только попробовать ягоды, но и участвовать в конкурсах, фотографироваться в костюмах, устроить битву с мякотью арбузов. Каждый год на фестивале съедается около 60 тонн плодов.

Огуречный праздник

Где проходит: Суздаль, Владимирская область.
Когда посетить: 1-2 августа.

Тут можно узнать о сортах огурцов, поучаствовать в конкурсах, попробовать варенье из овоща. Фестиваль является большим событием для местных жителей, ведь сюда приезжают тысячи туристов со всей России. Важно заранее бронировать жилье, так как оно разлетается как горячие пирожки.

Сызранский помидор

Где проходит: Сызрань, Самарская область.
Когда посетить: 15 августа.

"На «Сызранском помидоре» никто не устраивает бойню, как в Испании — всё проходит почти по-домашнему. В городе организуют шествия, концерты, ярмарки, а участники соревнуются за лучший костюм и самый большой томат (в прошлом году победу одержал помидор весом более 1,3 килограмма", - сообщает портал "ПСЖР".

Читайте также на портале "Городовой":

Где находится самый красивый город русского Юга.

Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".

В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.

Полезное