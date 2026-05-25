«Городовой» не заметил человека, но разглядел сорняк: в Петербурге штрафуют за борщевик по видео

Узнавать борщевик «Городовой» начали учить в конце прошлого лета.

В Петербурге выписали первый в этом сезоне штраф за борщевик. Нарушителя нашла не живая комиссия, а нейросеть «Городовой».

Опасный сорняк «засекли» на частной территории в Московском районе. Итог — владелец участка теперь должен государству 30 тысяч рублей.

Интересно, что во время рейда в объектив камеры попал пресс-секретарь ГАТИ. Но робот не растерялся: он проигнорировал человека и четко зафиксировал именно борщевик.

Как «Городовой» стал экспертом

Нейросеть не сразу научилась узнавать "врага" в лицо. Прошлым летом ее усиленно тренировали: показывали тысячи фотографий борщевика Сосновского. Систему учили отличать его от обычного лопуха или укропа.

Сейчас по городу ездят восемь спецмашин с такими камерами. В их маршруты в первую очередь включают адреса, на которые жалуются жители в соцсетях.

Почему это важно для нас

Борщевик — это не просто сорняк, а настоящая биологическая угроза. Его сок под воздействием солнца вызывает тяжелейшие ожоги, которые долго не заживают.

Штрафы в 30 тысяч для частников и до нескольких сотен тысяч для компаний — это способ заставить владельцев земли вовремя косить заразу, пока она не зацвела и не разбросала семена.

ПМЭФ и контроль за мусором

Совсем скоро в Петербурге пройдет Международный экономический форум (ПМЭФ). К этому событию «Городового» перепрошьют. У нейросети появится новая сверхспособность — она начнет искать переполненные урны.

Особое внимание уделят югу города и центру, а также окрестностям вокзалов и аэропорта. Если камера видит гору мусора, сигнал тут же улетает дорожным службам.

обещают, что такая «связка» ИИ и коммунальщиков сделает город чище не только для делегатов, но и для обычных горожан.

Куда пожаловаться?

Если вы заметили борщевик во дворе или на пустыре, не ждите, пока мимо проедет умная машина.

Проще всего оставить заявку через портал «Наш Санкт-Петербург» или официальную группу ГАТИ ВКонтакте. Нейросеть обязательно заглянет по этому адресу во время следующего рейда.

