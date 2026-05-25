«Пробка» размером с Лондон и «запертая» Нева: почему Петербургу хватит всего одного метра для катастрофы
Петербург всегда жил в ритме наводнений. Но сейчас ученые заговорили о новой угрозе, которая пришла не с Балтики, а из далекой Антарктиды.
Виной всему — огромный ледник Туэйтса, который за свой крутой нрав получил прозвище «ледник Судного дня», рассказал 360.ru кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Что за «пробка» в Антарктиде?
Представьте себе гигантский кусок льда размером с Великобританию или американский штат Флорида. Это и есть ледник Туэйтса. Он работает как огромная пробка в бутылке: сдерживает собой другие ледники от сползания в океан.
Проблема в том, что «пробка» начала крошиться. Теплая океанская вода подмывает ледник снизу. В последние месяцы он ускорился в три раза.
Теперь он несется к воде со скоростью 3 километра в год. Если этот ледник растает полностью, уровень мирового океана поднимется на несколько метров.
Почему Петербург в зоне риска?
Казалось бы, где Антарктида, а где Дворцовая площадь? Но океан — это сообщающийся сосуд. Для Петербурга критичен даже подъем воды на один метр.
Наш город построен на низменности, и многие районы находятся всего в паре метров над уровнем моря.
Российские ученые считают, что апокалипсиса с подъемом на 3,5 метра в ближайшие годы не будет. Но вот цифра в 1 метр до конца столетия выглядит вполне реальной.
Для сравнения: за весь прошлый век вода поднялась всего на 17 сантиметров. Разница колоссальная.
Как работает «ловушка» для Невы
В Петербурге наводнения особенные — «нагонные». Это когда сильный ветер с Балтики гонит огромную волну прямо в устье Невы.
Происходит эффект «запирания»: река течет в море, а ветер толкает воду обратно. Неве некуда деваться, и она мгновенно выходит из берегов. За три века город затапливало более 300 раз.
Самое страшное наводнение было в 1824 году — тогда вода поднялась почти на 4 метра.
Спасет ли нас дамба?
У Петербурга есть мощный защитник — Комплекс защитных сооружений (дамба), который достроили в 2011 году. Это гигантская стена длиной 25 километров. Она уже не раз спасала город от катастрофы.
Но есть одно «но». Дамба рассчитана на сдерживание кратковременных штормов.
Если средний уровень воды в Финском заливе просто поднимется на метр навсегда, дамбе придется работать в разы чаще. А выпускать воду из Невы в море станет гораздо сложнее.
Кто еще в одной лодке с нами?
Петербург не одинок в своих страхах. В списке «утопающих» значатся:
- Венеция: там уже тестируют систему барьеров, но город все равно медленно уходит под воду.
- Нидерланды: страна, которая веками отвоевывает землю у моря, сейчас тратит миллиарды на укрепление берегов.
- Мальдивы: эти райские острова могут просто исчезнуть с карты мира, если уровень океана поднимется хотя бы на полметра.
Итог
Паниковать и покупать лодку пока рано. Процесс таяния ледников долгий. Однако ученые предупреждают: климат меняется быстрее, чем мы ожидали.
Петербургу придется либо модернизировать дамбу, либо учиться жить в новых условиях, где вода станет еще более капризной соседкой.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему Петербург основали в Троицу.