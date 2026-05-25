«Пробка» размером с Лондон и «запертая» Нева: почему Петербургу хватит всего одного метра для катастрофы

Петербург защищен дамбой, но она рассчитана на определенный уровень нагрузки.

Петербург всегда жил в ритме наводнений. Но сейчас ученые заговорили о новой угрозе, которая пришла не с Балтики, а из далекой Антарктиды.

Виной всему — огромный ледник Туэйтса, который за свой крутой нрав получил прозвище «ледник Судного дня», рассказал 360.ru кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Что за «пробка» в Антарктиде?

Представьте себе гигантский кусок льда размером с Великобританию или американский штат Флорида. Это и есть ледник Туэйтса. Он работает как огромная пробка в бутылке: сдерживает собой другие ледники от сползания в океан.

Проблема в том, что «пробка» начала крошиться. Теплая океанская вода подмывает ледник снизу. В последние месяцы он ускорился в три раза.

Теперь он несется к воде со скоростью 3 километра в год. Если этот ледник растает полностью, уровень мирового океана поднимется на несколько метров.

Почему Петербург в зоне риска?

Казалось бы, где Антарктида, а где Дворцовая площадь? Но океан — это сообщающийся сосуд. Для Петербурга критичен даже подъем воды на один метр.

Наш город построен на низменности, и многие районы находятся всего в паре метров над уровнем моря.

Российские ученые считают, что апокалипсиса с подъемом на 3,5 метра в ближайшие годы не будет. Но вот цифра в 1 метр до конца столетия выглядит вполне реальной.

Для сравнения: за весь прошлый век вода поднялась всего на 17 сантиметров. Разница колоссальная.

Как работает «ловушка» для Невы

В Петербурге наводнения особенные — «нагонные». Это когда сильный ветер с Балтики гонит огромную волну прямо в устье Невы.

Происходит эффект «запирания»: река течет в море, а ветер толкает воду обратно. Неве некуда деваться, и она мгновенно выходит из берегов. За три века город затапливало более 300 раз.

Самое страшное наводнение было в 1824 году — тогда вода поднялась почти на 4 метра.

Спасет ли нас дамба?

У Петербурга есть мощный защитник — Комплекс защитных сооружений (дамба), который достроили в 2011 году. Это гигантская стена длиной 25 километров. Она уже не раз спасала город от катастрофы.

Но есть одно «но». Дамба рассчитана на сдерживание кратковременных штормов.

Если средний уровень воды в Финском заливе просто поднимется на метр навсегда, дамбе придется работать в разы чаще. А выпускать воду из Невы в море станет гораздо сложнее.

Кто еще в одной лодке с нами?

Петербург не одинок в своих страхах. В списке «утопающих» значатся:

Венеция: там уже тестируют систему барьеров, но город все равно медленно уходит под воду.

там уже тестируют систему барьеров, но город все равно медленно уходит под воду. Нидерланды: страна, которая веками отвоевывает землю у моря, сейчас тратит миллиарды на укрепление берегов.

страна, которая веками отвоевывает землю у моря, сейчас тратит миллиарды на укрепление берегов. Мальдивы: эти райские острова могут просто исчезнуть с карты мира, если уровень океана поднимется хотя бы на полметра.

Итог

Паниковать и покупать лодку пока рано. Процесс таяния ледников долгий. Однако ученые предупреждают: климат меняется быстрее, чем мы ожидали.

Петербургу придется либо модернизировать дамбу, либо учиться жить в новых условиях, где вода станет еще более капризной соседкой.

