Городовой / Новости Петербурга / Снег у соседей и +20 в Петербурге: арктический циклон «проверит на прочность» финал мая
Снег у соседей и +20 в Петербурге: арктический циклон «проверит на прочность» финал мая

Опубликовано: 25 мая 2026 12:05
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Северную столицу накроют затяжные дожди.

Май решил напоследок сделать "сюрприз". Всему виной огромный циклон, который сейчас завис над Белым морем.

Он медленно движется на юг и тащит за собой холодный воздух прямиком из Арктики. Наш регион попал в самую неприятную часть этого вихря — западную, сообщает сглавный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Самые холодные дни

Приготовьте куртки поплотнее на период с 27 по 29 мая. В эти три дня будет зябко. Солнце спрячется за тучами, зарядят дожди, а северный ветер добавит неуюта.

Из-за высокой влажности и отсутствия солнца температура будет казаться еще ниже, чем на термометре.

Кстати, нашим соседям в Карелии повезет еще меньше. Там ночами и вовсе обещают настоящий снег. Так что «арктический привет» в этом году получился вполне серьезным.

Что в Петербурге?

В самом Петербурге начало недели еще более-менее терпимое — около +14…+16 градусов. Но расслабляться не стоит. Сейчас главная беда — сильный западный ветер.

Он буквально сбивает с ног. К среде ветер поутихнет, но станет заметно холоднее из-за дождей.

Совет дачникам: если вы уже высадили в теплицы что-то теплолюбивое, лучше прикройте посадки. Ночные заморозки на почве в области вполне возможны.

Когда вернется тепло?

Хорошая новость: мерзнуть будем недолго. Это похолодание — временная акция. Уже с четверга, 30 мая, погода пойдет на поправку.

Тучи рассеются, а столбик термометра уверенно поползет вверх. В последние дни мая мы снова увидим комфортные +15…+20 градусов.

Ранее «Городовой» рассказывал о похолодании в Петербурге.

