Снег у соседей и +20 в Петербурге: арктический циклон «проверит на прочность» финал мая

Северную столицу накроют затяжные дожди.

Май решил напоследок сделать "сюрприз". Всему виной огромный циклон, который сейчас завис над Белым морем.

Он медленно движется на юг и тащит за собой холодный воздух прямиком из Арктики. Наш регион попал в самую неприятную часть этого вихря — западную, сообщает сглавный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Самые холодные дни

Приготовьте куртки поплотнее на период с 27 по 29 мая. В эти три дня будет зябко. Солнце спрячется за тучами, зарядят дожди, а северный ветер добавит неуюта.

Из-за высокой влажности и отсутствия солнца температура будет казаться еще ниже, чем на термометре.

Кстати, нашим соседям в Карелии повезет еще меньше. Там ночами и вовсе обещают настоящий снег. Так что «арктический привет» в этом году получился вполне серьезным.

Что в Петербурге?

В самом Петербурге начало недели еще более-менее терпимое — около +14…+16 градусов. Но расслабляться не стоит. Сейчас главная беда — сильный западный ветер.

Он буквально сбивает с ног. К среде ветер поутихнет, но станет заметно холоднее из-за дождей.

Совет дачникам: если вы уже высадили в теплицы что-то теплолюбивое, лучше прикройте посадки. Ночные заморозки на почве в области вполне возможны.

Когда вернется тепло?

Хорошая новость: мерзнуть будем недолго. Это похолодание — временная акция. Уже с четверга, 30 мая, погода пойдет на поправку.

Тучи рассеются, а столбик термометра уверенно поползет вверх. В последние дни мая мы снова увидим комфортные +15…+20 градусов.

