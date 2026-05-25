Почему мужчины изменяют женам — причина лишь одна: мудрец Хайям давно раскрыл ее одной фразой
Омар Хайям, выдающийся персидский философ, математик, астроном и поэт, живший в XI-XII веках, по сей день остается одним из наиболее цитируемых мыслителей. Его рубаи и прозаические высказывания переведены на множество языков и широко известны как афоризмы.
Актуальность тем, затронутых Хайямом тысячелетие назад, сохраняется и в наше время. В его изречениях можно найти ответы на фундаментальные вопросы человеческого бытия. В частности, одно из его известных прозаических высказываний посвящено природе мужской неверности и роли чувств в этом явлении.
Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина
Таким образом, на вопрос о причинах мужских измен Омар Хайям предлагает исчерпывающий ответ: только любовь способна предотвратить неверность. В ее отсутствие ни статус жены, ни статус любовницы не имеют значения.
Ранее мы рассказали, как не растратить жизнь впустую.