Пощупать космос и увидеть «умный» завод: как алюминий и авиация изменили туризм в Гатчине

Доступ на реальные производства в обычной жизни закрыт.

Все привыкли, что Гатчина — это парки и императорские резиденции. Но регион решил пойти дальше. Теперь здесь запустили проект «Крутая локация». Это необычный микс из истории, современных заводов и авиации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал: у Гатчины колоссальный потенциал, который раньше был скрыт за заборами предприятий. Теперь эти заборы «приоткрыли» для туристов.

Зачем идти на завод?

Казалось бы, что интересного на производстве? На самом деле — всё. Программа промышленного туризма позволяет попасть туда, куда обычному человеку вход строго воспрещен.

Проект уже стал лучшим в России на конкурсе «Открытая промышленность». За прошлый год необычные экскурсии посетили почти 17 тысяч человек. И это только начало.

Что можно увидеть за один день

Маршрут построен так, чтобы вы не заскучали. Вот основные точки притяжения:

Завод «СЭЗЭМ»: здесь живут и работают роботы. Это «умное» производство, где делают сложные электромоноблоки. Выглядит как кино о будущем. «Петрокон»: тут показывают, как кусок алюминия превращается в детали для современных самолетов и поездов. Весь процесс — от плавления до готовой блестящей детали. Музей истории военной авиации: это место в поселке Новый Свет обожают дети. Здесь можно не просто смотреть, а буквально «щупать» самолеты. Есть даже настоящая спускаемая капсула из космоса и авиасимулятор, где можно почувствовать себя пилотом. Приоратский дворец: финал прогулки — классика. Это единственный в России дворец, построенный из... земли! Его возвели для рыцарей Мальтийского ордена, и он стоит уже более 200 лет, окруженный огромным парком.

Кому это будет интересно

Маршрут универсальный.

Школьникам и студентам: чтобы понять, что работа на заводе сегодня — это не грязь и мазут, а высокие технологии.

чтобы понять, что работа на заводе сегодня — это не грязь и мазут, а высокие технологии. Семьям с детьми: интерактива здесь больше, чем в обычном музее.

интерактива здесь больше, чем в обычном музее. Бизнес-туристам: посмотреть, как устроено успешное производство у соседей.

Важные нюансы

Просто так «с улицы» на завод не пустят — это режимные объекты. Поэтому поездку нужно планировать заранее.

Туроператоры уже начали продавать готовые пакетные туры. Вам остается только выбрать удобный день и забронировать место. Подробности ищите на официальном туристическом портале Ленобласти.

Гатчинский округ только начинает раскрываться. Дальше обещают еще больше интересных локаций и необычных сочетаний. Похоже, у нас появилось новое место для идеального уик-энда.

