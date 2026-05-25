Клочок фольги и три тайника: реставраторы нашли секретные отсеки в шкатулке прадеда Пушкина Абрама Ганнибала

До реставрации экспонат едва сохранился.

Более двух веков в семье Ганнибалов, а затем и в музеях хранилась необычная вещица. Все это время историки и владельцы были уверены: перед ними — обычная конторка, то есть небольшой настольный столик для письма.

Но реставраторы из Ленобласти решили заглянуть глубже и обнаружили настоящий секрет.

Оказалось, что прадед Пушкина, Абрам Ганнибал, хранил в этой «шкатулке» вовсе не письма, а чай.

В XVIII веке этот напиток стоил баснословных денег, поэтому для него заказывали специальные «погребцы» — редкие и очень дорогие системы хранения.

Дороже золота: из чего сделан артефакт

В те времена чай был признаком колоссального богатства. Его прятали под замок, как драгоценности. Сама шкатулка Ганнибала — это настоящий шедевр инженерной мысли и ювелирного искусства.

Мастера использовали самые элитные материалы того времени:

Снаружи: перламутр, пластины из кости и вставки из сплавов меди, латуни и олова.

перламутр, пластины из кости и вставки из сплавов меди, латуни и олова. Дерево: основа сделана из ели, а отделка — из палисандра, эбенового дерева, махагони и груши.

Внутри шкатулки нашли три потайных отсека. В них до сих пор сохранились кусочки старой фольги. Раньше она заменяла современные герметичные пакеты, чтобы чай не отсырел и не потерял свой аромат.

Три года на спасение

Время не пощадило реликвию. До того как попасть к мастерам, шкатулка выглядела плачевно: лак потемнел, мозаика осыпалась, а ключи давно потерялись. Реставрация шла долгих три года, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Специалисты буквально по крупицам восстанавливали декор. Они сняли слои старой грязи, укрепили каждую костяную пластинку и заново изготовили крышки для внутренних отсеков.

Даже ключ подобрали такой, какой мог быть у самого «арапа Петра Великого».

Возвращение в «Суйду»

Теперь обновленный чайный погребец занял свое место в музее-усадьбе «Суйда» под Гатчиной. Но вернулся он не один. Вместе с ним экспозицию пополнили еще 18 отреставрированных вещей: старинные книги, изящный подсвечник и табакерка.

Интересный факт: сейчас в коллекции музея более 270 предметов, связанных с семьей Ганнибала. Но вещей, которых касалась рука самого Абрама Петровича, всего семь. И эта уникальная чайная шкатулка — одна из них.

Так что, если будете в Ленинградской области, загляните в гости к предку Пушкина. Теперь там можно увидеть не просто мебель, а символ целой эпохи, когда чаепитие было настоящим событием для избранных.

