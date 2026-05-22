Внимательность не помешает: Лунный гороскоп на 23 мая 2026 года - что можно и нельзя делать в этот день
Портал "Городовой" поделился Лунным гороскопом на 23 мая 2026 года. В этот день Луна будет находиться в фазе Первой четверти в знаке Девы.
Прогноз
В этот день нужно быть внимательным к словам и мыслям. Не стоит произносить вслух и думать о том, чего не хочется. В противном случае есть шанс притянуть в свою жизнь что-то плохое. Необходимо настроить свое мышление на позитивный лад, задуматься о планах и целях. Мысли станут материальными, поэтому приблизить свой успех станет проще, чем кажется.
Не стоит расслабляться, так как день идеально подходит для решительных действий, на которые прежде не хватало смелости. Луна будет способствовать неиссякаемой энергии. Ее нужно направить в правильное русло, что позволит получить максимальную выгоду.
День не подходит для романтических знакомств, улучшения отношений, поэтому лучше отложить все вопросы любовного характера на второй план.
Что нельзя делать
- Проявлять лень;
- Давать деньги в долг;
- Ссориться с начальством;
- Сомневаться в успехе;
- Ходить на свидания;
- Показывать свои слабости.
Что можно делать
- Менять работу;
- Двигаться по карьерной лестнице;
- Совершать крупные покупки;
- Рисковать в работе;
- Составлять план действий, целей;
- Мечтать.
