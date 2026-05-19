С 20 мая переводить деньги с карты на карту придётся по новым правилам: что важно знать
С 20 мая переводить деньги с карты на карту придётся по новым правилам: что важно знать

Опубликовано: 19 мая 2026 13:15
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
С 20 мая банки начнут работать по обновлённым правилам переводов между картами.

Изменения затронут лимиты, проверки операций и систему подтверждения платежей.

Главное нововведение — усиленный контроль за подозрительными переводами. Банки будут внимательнее отслеживать регулярные поступления между физлицами, особенно если суммы похожи на доход от бизнеса.

Если на карту часто приходят переводы от разных людей, у клиента могут запросить пояснения или подтверждающие документы. В отдельных случаях операции могут временно приостановить.

Что изменится для клиентов

Некоторые банки уже пересматривают лимиты на бесплатные переводы — как по номеру карты, так и через СБП. После превышения порога возможны комиссии, дополнительные проверки и задержки операций.

Кроме того, банки активнее вводят дополнительные подтверждения переводов: СМС-коды, push-уведомления и проверку через приложение. Из-за этого привычные переводы могут занимать больше времени.

Кого изменения затронут сильнее всего

Эксперты предупреждают: особое внимание будет к тем, кто использует личные карты для постоянных расчётов, похожих на предпринимательскую деятельность.

Тем, кто подрабатывает или продаёт услуги, советуют оформить статус самозанятого или ИП. Это поможет избежать лишних вопросов и возможных блокировок.

Обычных пользователей эти изменения практически не затронут.

Ранее мы писали о том, как в России продают квартиры без ведома хозяев.

