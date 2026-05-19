Магия пяти дней и 13 улиц: в Петербурге начали отключать воду
В Петербург вместе с весной пришла традиционная забава — сезон кастрюль, водонагревателей и внезапного закаливания. С 19 мая энергетики начали активно перекрывать горячую воду. В этот раз «повезло» сразу пяти районам.
Кому готовить чайники?
Больше всего не повезло Адмиралтейскому району. Список улиц там выглядит как навигатор по центру города: от Галерной и Большой Морской до бесконечного перечисления всех Красноармейских — с 1-й по 13-ю сразу.
Также под отключения попали части Измайловского и Адмиралтейского проспектов, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Кроме центра, горячую воду отключили в некоторых кварталах:
- Невского района (Октябрьская набережная, район улицы Бабушкина и Седова);
- Красногвардейского (Челябинская улица и Ржевская);
- Пушкинского (Новокондакопшино и Волхонское шоссе);
- Приморского (Ушаковская набережная).
Официально это называется «гидравлические испытания». Если по-простому: в трубы закачивают воду под большим давлением. Это нужно, чтобы найти слабые места сейчас.
Лучше пусть трубу прорвет в мае, пока на улице тепло, чем в феврале в -20 °C.
Важный момент: по закону «пытка» холодной водой не может длиться дольше 14 дней. Если воды нет дольше — это повод жаловаться в жилищную инспекцию.
Планы на два года вперед
В Комитете по энергетике уже знают, когда вы будете греть кастрюли в 2026 году. Графики на тот период уже утверждены.
Чтобы не гадать, когда именно в вашем доме пропадет горячая вода, не обязательно искать списки в газетах. У «ТЭК СПб» и «Теплосети» есть удобные онлайн-сервисы.
Достаточно вбить свой адрес на официальном сайте — и вы узнаете точные даты «водных процедур».
Ранее «Городовой» рассказывал, что Невский район и Пушкин открывают сезон отключений воды.