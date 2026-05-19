Городовой / Новости Петербурга / Магия пяти дней и 13 улиц: в Петербурге начали отключать воду
Магия пяти дней и 13 улиц: в Петербурге начали отключать воду

Опубликовано: 19 мая 2026 11:56
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Вслед за окончанием отопительного сезона, наступает время отключений воды.

В Петербург вместе с весной пришла традиционная забава — сезон кастрюль, водонагревателей и внезапного закаливания. С 19 мая энергетики начали активно перекрывать горячую воду. В этот раз «повезло» сразу пяти районам.

Кому готовить чайники?

Больше всего не повезло Адмиралтейскому району. Список улиц там выглядит как навигатор по центру города: от Галерной и Большой Морской до бесконечного перечисления всех Красноармейских — с 1-й по 13-ю сразу.

Также под отключения попали части Измайловского и Адмиралтейского проспектов, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Кроме центра, горячую воду отключили в некоторых кварталах:

  • Невского района (Октябрьская набережная, район улицы Бабушкина и Седова);
  • Красногвардейского (Челябинская улица и Ржевская);
  • Пушкинского (Новокондакопшино и Волхонское шоссе);
  • Приморского (Ушаковская набережная).

Официально это называется «гидравлические испытания». Если по-простому: в трубы закачивают воду под большим давлением. Это нужно, чтобы найти слабые места сейчас.

Лучше пусть трубу прорвет в мае, пока на улице тепло, чем в феврале в -20 °C.

Важный момент: по закону «пытка» холодной водой не может длиться дольше 14 дней. Если воды нет дольше — это повод жаловаться в жилищную инспекцию.

Планы на два года вперед

В Комитете по энергетике уже знают, когда вы будете греть кастрюли в 2026 году. Графики на тот период уже утверждены.

Чтобы не гадать, когда именно в вашем доме пропадет горячая вода, не обязательно искать списки в газетах. У «ТЭК СПб» и «Теплосети» есть удобные онлайн-сервисы.

Достаточно вбить свой адрес на официальном сайте — и вы узнаете точные даты «водных процедур».

Ранее «Городовой» рассказывал, что Невский район и Пушкин открывают сезон отключений воды.

Новости Петербурга