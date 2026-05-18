Секрет «шавермы» на Урале: почему петербургский сленг уехал за тысячи километров от Невы
Секрет «шавермы» на Урале: почему петербургский сленг уехал за тысячи километров от Невы

Опубликовано: 18 мая 2026 21:53
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Петербургские слова используют не только в городе на Неве.

Если вы приедете из Москвы в Петербург и попросите в магазине «батон», вас поймут, но продадут не то, что вы хотели.

Назовете «поребрик» «бордюром», то на вас могут посмотреть с недоумением. Спор о том, как правильно говорить, длится годами. Это не просто прихоть, а целая история.

Откуда взялась разница?

Как рассказала "Городовому" к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина, Санкт-Петербург строился «с нуля» Петром I.

Сюда съезжались люди со всей страны: солдаты, дворяне, рабочие и крестьяне. В этом плавильном котле перемешались сотни диалектов.

Со временем лишнее отсеялось, и сложился тот самый «петербургский говор».

Тройка главных отличий

Самые известные пары слов знают все, но напомним классику:

  1. Подъезд vs Парадная. В Петербурге даже в старой хрущевке вход — это «парадная».
  2. Бордюр vs Поребрик. Пожалуй, главный повод для шуток. Для москвича это камень вровень с землей, для петербуржца — любое дорожное ограждение.
  3. Шаурма vs Шаверма. В Петербурге это «шаверма». Любопытно, что на Урале тоже используют это слово.

"Лингвисты знают о распространении в Екатеринбурге, Уфе и Перми слова «шаверма», однако у её уральского варианта есть отличие от питерского собрата – она заворачивается не в лаваш, а в питу, лепешку с особым карманом для начинки.

Что интересно, там же имеет место употребление и слова «шаурма» в его традиционном значении.

Таким образом, на Урале простое фонетическое различие приобретает смыслоразличительную функцию, обозначая метод приготовления", - рассказывает студент Екатерины Зориной Александр Маттис.

Лингвисты говорят, что границы стираются. Люди постоянно переезжают из города в город. Мы все сидим в одних и тех же соцсетях, смотрим одних и тех же блогеров. Язык становится общим.

Но «парадная» и «поребрик» вряд ли исчезнут совсем. Это часть души города на Неве, которую петербуржцы оберегают с особым упрямством.

