Секрет «шавермы» на Урале: почему петербургский сленг уехал за тысячи километров от Невы
Если вы приедете из Москвы в Петербург и попросите в магазине «батон», вас поймут, но продадут не то, что вы хотели.
Назовете «поребрик» «бордюром», то на вас могут посмотреть с недоумением. Спор о том, как правильно говорить, длится годами. Это не просто прихоть, а целая история.
Откуда взялась разница?
Как рассказала "Городовому" к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина, Санкт-Петербург строился «с нуля» Петром I.
Сюда съезжались люди со всей страны: солдаты, дворяне, рабочие и крестьяне. В этом плавильном котле перемешались сотни диалектов.
Со временем лишнее отсеялось, и сложился тот самый «петербургский говор».
Тройка главных отличий
Самые известные пары слов знают все, но напомним классику:
- Подъезд vs Парадная. В Петербурге даже в старой хрущевке вход — это «парадная».
- Бордюр vs Поребрик. Пожалуй, главный повод для шуток. Для москвича это камень вровень с землей, для петербуржца — любое дорожное ограждение.
- Шаурма vs Шаверма. В Петербурге это «шаверма». Любопытно, что на Урале тоже используют это слово.
"Лингвисты знают о распространении в Екатеринбурге, Уфе и Перми слова «шаверма», однако у её уральского варианта есть отличие от питерского собрата – она заворачивается не в лаваш, а в питу, лепешку с особым карманом для начинки.
Что интересно, там же имеет место употребление и слова «шаурма» в его традиционном значении.
Таким образом, на Урале простое фонетическое различие приобретает смыслоразличительную функцию, обозначая метод приготовления", - рассказывает студент Екатерины Зориной Александр Маттис.
Лингвисты говорят, что границы стираются. Люди постоянно переезжают из города в город. Мы все сидим в одних и тех же соцсетях, смотрим одних и тех же блогеров. Язык становится общим.
Но «парадная» и «поребрик» вряд ли исчезнут совсем. Это часть души города на Неве, которую петербуржцы оберегают с особым упрямством.
