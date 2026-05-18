Макака-скромница, букеты из овощей и рыцарские бои: Ленинградский зоопарк превращается в территорию без барьеров

23 мая можно унать о животных зверинца более подробно.

Май в Петербурге — время гулять. Ленинградский зоопарк решил сделать этот месяц еще теплее и приглашает всех на особенный праздник. 23 мая здесь пройдет инклюзивный фестиваль «Зоопарк — территория добра».

Пространство без границ

Главная идея фестиваля проста: в зоопарке рады абсолютно всем. Организаторы создают среду без барьеров, где каждый чувствует себя своим.

Для тех, кому трудно передвигаться, весь день будет работать удобный пандус в павильон «Экзотариум». Это не просто официальное мероприятие, а попытка объединить горожан в одну большую и дружную семью.

Чем заняться на фестивале?

Программа обещает быть очень насыщенной. Скучать точно не придется ни детям, ни взрослым. Вот лишь часть того, что подготовили для гостей:

Общение с животными. Можно будет не просто смотреть через стекло, а поучаствовать в живой беседе с демонстрацией прирученных питомцев.

Творчество и спорт. Пройдут уроки от художников и даже мастер-класс по фехтованию.

Квесты и игры. Специальные площадки «Тропа дружбы» и квесты от «Даун Центра» помогут узнать много нового в игровой форме.

Книги и экскурсии. Для слабовидящих гостей откроют специальный книжный стол. А еще будут прогулки с гидами и современные экскурсии по QR-кодам.

Зрелища. Обязательно загляните на конное шоу — это всегда красиво и захватывающе.

Самое приятное: все активности и мастер-классы бесплатные. Достаточно просто купить обычный входной билет в зоопарк, пишет Росбалт.

Первая важная дата малышки Саюри

Пока зоопарк готовится к фестивалю, в семействе японских макак уже вовсю празднуют. Младшей самочке по имени Саюри исполнился ровно год. Она родилась 15 мая и за это время стала любимицей и сотрудников, и посетителей.

Сотрудники зоопарка решили поздравить именинницу как полагается. Ей подготовили «праздничный стол»: букет цветов и специальные головоломки, внутри которых спрятаны вкусняшки.

Правда, Саюри оказалась скромницей. Вместо того чтобы бежать к подаркам, она крепко вцепилась в мамин живот. Праздничная суета её немного смутила, поэтому макака предпочла уединение.

Впрочем, без угощения именинница не осталась — сотрудники передали ей лакомства чуть позже, когда суета утихла.

