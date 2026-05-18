Разложили траву хитрым способом – и томатам не страшен зной: не завянут и не потрескаются – весь секрет в подготовке мульчи
Высокие температуры представляют серьезную проблему для сельскохозяйственных культур, в особенности для томатов, выращиваемых в тепличных условиях. Недостаточное увлажнение приводит к растрескиванию плодов и увяданию растений.
Эффективным решением, по словам агронома Ксении Давыдовой, может стать мульчирование, однако его применение требует соблюдения определенных правил.
Ошибки при мульчировании
Распространенной ошибкой является использование свежескошенной травы в качестве мульчи – это может способствовать распространению заболеваний и сорных растений.
Как мульчировать правильно
Для правильной подготовки мульчи скошенную траву поместите в черные мешки, слегка приоткройте их и оставьте на солнце на три дня. В течение этого периода происходит процесс ферментации, который уничтожает вредителей и семена сорных растений. После такой обработки мульча готова к использованию.
"Мульчу распределите слоем толщиной 15 сантиметров, отступая 10 сантиметров от стебля растения. Это позволит создать воронку для полива и обеспечить достаточную аэрацию. После укладки мульчу нужно тщательно увлажнить",– рассказала агроном.
Этот метод не только защищает растения от перегрева и засухи, но и служит эффективным барьером против болезней и вредителей.
