Разложили траву хитрым способом – и томатам не страшен зной: не завянут и не потрескаются – весь секрет в подготовке мульчи
Разложили траву хитрым способом – и томатам не страшен зной: не завянут и не потрескаются – весь секрет в подготовке мульчи

Опубликовано: 18 мая 2026 19:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Правила мульчирования томатов в жару

Высокие температуры представляют серьезную проблему для сельскохозяйственных культур, в особенности для томатов, выращиваемых в тепличных условиях. Недостаточное увлажнение приводит к растрескиванию плодов и увяданию растений.

Эффективным решением, по словам агронома Ксении Давыдовой, может стать мульчирование, однако его применение требует соблюдения определенных правил.

Ошибки при мульчировании

Распространенной ошибкой является использование свежескошенной травы в качестве мульчи – это может способствовать распространению заболеваний и сорных растений.

Как мульчировать правильно

Для правильной подготовки мульчи скошенную траву поместите в черные мешки, слегка приоткройте их и оставьте на солнце на три дня. В течение этого периода происходит процесс ферментации, который уничтожает вредителей и семена сорных растений. После такой обработки мульча готова к использованию.

"Мульчу распределите слоем толщиной 15 сантиметров, отступая 10 сантиметров от стебля растения. Это позволит создать воронку для полива и обеспечить достаточную аэрацию. После укладки мульчу нужно тщательно увлажнить",– рассказала агроном.

Этот метод не только защищает растения от перегрева и засухи, но и служит эффективным барьером против болезней и вредителей.

Ранее мы рассказали, как помочь растениям, которые попали под град.

