«Сено за десять рублей»: почему подержаные автомобили в Петербурге подорожали

Эксперт прокомментировал ситуацию.

Цены на машины с пробегом в Северной столице снова поползли вверх. В апреле средний ценник в Петербурге и области подрос на 1,3%. Теперь за «железного коня» с историей в среднем просят около 2,2 млн рублей.

Разбираемся, что происходит на рынке и стоит ли ждать дальнейшего подорожания.

Откуда взялись лишние проценты?

Интересный факт: ценники подстегнули в основном автодилеры. В апреле они выставили на продажу на 8% больше машин, чем месяцем ранее.

А вот обычные люди не спешат расставаться со своими авто — число объявлений от частников выросло всего на 1%.

Дилеры пытаются заработать на фоне общих экономических трудностей. Но эксперты предупреждают: «выставить цену» и «продать» — это разные вещи.

На что упали цены?

Несмотря на общую статистику, некоторые модели неожиданно подешевели. Если вы присматривали что-то из этого списка, сейчас удачный момент:

Peugeot 508 — рухнул в цене сразу на 15% (в среднем до 700 тыс. руб.).

— рухнул в цене сразу на 15% (в среднем до 700 тыс. руб.). Renault Megane — минус 10% (стоит около 560 тыс. руб.).

— минус 10% (стоит около 560 тыс. руб.). Mercedes-Benz S-Класс — подешевел почти на миллион (до 10,8 млн руб.).

— подешевел почти на миллион (до 10,8 млн руб.). Kia Optima и Volvo V90 Cross Country — скинули почти по 10%.

Машины «моложе» 15 лет в целом остались при своих — их цена за месяц почти не изменилась.

Мы уперлись в потолок

Почему цены не будут расти бесконечно?



Как рассказал "Городовому" автоэксперт Дмитрий Попов, ответ прост: у людей заканчиваются деньги. Средний класс больше не может позволить себе бесконечно дорожающие кредиты и запчасти.

Зарплаты перестали расти такими темпами, как раньше. Петербуржцы переходят в режим экономии. Спрос падает, а значит, дилерам придется либо снижать аппетиты, либо годами смотреть на пыльные машины в салонах.

"У нас зарплаты сейчас, скорее всего, остановятся в росте, и поэтому начнётся режим экономии, поэтому я не думаю, что спрос подпрыгнет. Что касается предложения, то очень вспоминается история из одного фильма: «У меня воз сена стоит десять рублей». Стоит-то он стоит, так его же никто не покупает. Поэтому тут, в общем-то, рост цены в дилерах просто обусловлен общим броском вверх экономических проблем", - говорит эксперт.

Что в итоге?

Рынок сейчас находится в состоянии «плато». Это затишье перед чем-то важным или просто стабилизация. Эксперт уверен: пока цены не скакнут сразу на 20%, говорить о серьезных переменах рано.

"Пока, мне кажется, что у нас экономическая ситуация с куплей-продажей автомобилей достигла верхней точки покупательно-продажной способности", - отмечает Дмитрий Попов.

