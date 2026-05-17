«Сено за десять рублей»: почему подержаные автомобили в Петербурге подорожали
Цены на машины с пробегом в Северной столице снова поползли вверх. В апреле средний ценник в Петербурге и области подрос на 1,3%. Теперь за «железного коня» с историей в среднем просят около 2,2 млн рублей.
Разбираемся, что происходит на рынке и стоит ли ждать дальнейшего подорожания.
Откуда взялись лишние проценты?
Интересный факт: ценники подстегнули в основном автодилеры. В апреле они выставили на продажу на 8% больше машин, чем месяцем ранее.
А вот обычные люди не спешат расставаться со своими авто — число объявлений от частников выросло всего на 1%.
Дилеры пытаются заработать на фоне общих экономических трудностей. Но эксперты предупреждают: «выставить цену» и «продать» — это разные вещи.
На что упали цены?
Несмотря на общую статистику, некоторые модели неожиданно подешевели. Если вы присматривали что-то из этого списка, сейчас удачный момент:
- Peugeot 508 — рухнул в цене сразу на 15% (в среднем до 700 тыс. руб.).
- Renault Megane — минус 10% (стоит около 560 тыс. руб.).
- Mercedes-Benz S-Класс — подешевел почти на миллион (до 10,8 млн руб.).
- Kia Optima и Volvo V90 Cross Country — скинули почти по 10%.
Машины «моложе» 15 лет в целом остались при своих — их цена за месяц почти не изменилась.
Мы уперлись в потолок
Почему цены не будут расти бесконечно?
Как рассказал "Городовому" автоэксперт Дмитрий Попов, ответ прост: у людей заканчиваются деньги. Средний класс больше не может позволить себе бесконечно дорожающие кредиты и запчасти.
Зарплаты перестали расти такими темпами, как раньше. Петербуржцы переходят в режим экономии. Спрос падает, а значит, дилерам придется либо снижать аппетиты, либо годами смотреть на пыльные машины в салонах.
"У нас зарплаты сейчас, скорее всего, остановятся в росте, и поэтому начнётся режим экономии, поэтому я не думаю, что спрос подпрыгнет.
Что касается предложения, то очень вспоминается история из одного фильма: «У меня воз сена стоит десять рублей». Стоит-то он стоит, так его же никто не покупает.
Поэтому тут, в общем-то, рост цены в дилерах просто обусловлен общим броском вверх экономических проблем", - говорит эксперт.
Что в итоге?
Рынок сейчас находится в состоянии «плато». Это затишье перед чем-то важным или просто стабилизация. Эксперт уверен: пока цены не скакнут сразу на 20%, говорить о серьезных переменах рано.
"Пока, мне кажется, что у нас экономическая ситуация с куплей-продажей автомобилей достигла верхней точки покупательно-продажной способности", - отмечает Дмитрий Попов.
Ранее «Городовой» рассказывал, что цены на поддержанные автомобили взлетели.