Цены на б/у авто в Петербурге взлетели: средняя — 2,17 млн рублей

По итогам марта средняя цена подержанных авто в Санкт-Петербурге и Ленинградской области поднялась до 2,17 млн рублей, сообщили аналитики «Авто.ру Бизнес».
Средняя стоимость иномарок (без учета китайских моделей) выросла почти на 2% — до 2,39 млн рублей. Для китайских машин прирост цены также достиг 2%, но их средняя стоимость пока ниже — 2,26 млн рублей.
При этом возраст подержанных авто из Китая не превышает 5 лет, а остальных иномарок — примерно вдвое больше.
В марте 2026 года общая средняя цена подержанных машин в регионе увеличилась на 1,7% по сравнению с февралем и достигла 2,17 млн рублей.
Среди моделей, сильнее всего подешевевших за месяц, лидируют: Audi A8 (–8,9%, до 1,75 млн рублей), Honda Accord (–8%, до 1,48 млн рублей), Audi Q3 (–7,3%, до 1,51 млн рублей).