Хрустящая корочка и море начинки: идеальный мясной пирог для всей семьи

Опубликовано: 26 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Мягкое тесто и сочная начинка очаровывают своим вкусом.

Когда хочется приготовить что-то по-настоящему домашнее, сытное и ароматное, этот мясной пирог становится идеальным вариантом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

  • мука — 300 г,
  • разрыхлитель — 2 ст. л.,
  • сметана — 200 мл,
  • сливочное масло — 100 г,
  • яйцо — 2 шт.,
  • свино-говяжий фарш — 400 г,
  • куриное филе — 1 шт.,
  • картофель — 1 шт.,
  • лук — 2 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • смесь перцев — по вкусу.

Приготовление

Сначала готовлю тесто. В глубокой миске соединяю растопленное сливочное масло, сметану, яйцо и щепотку соли. Отдельно просеиваю муку с разрыхлителем и постепенно добавляю к жидким ингредиентам. Замешиваю мягкое тесто.

Собираю его в шар, заворачиваю в плёнку и убираю в холодильник примерно на 20-30 минут.

Пока тесто отдыхает, занимаюсь начинкой. Куриное филе нарезаю небольшими кубиками. Картофель очищаю и также режу маленькими кусочками. Лук мелко нарезаю и соединяю в большой миске с фаршем, курицей и картофелем. Добавляю соль и смесь перцев, затем тщательно перемешиваю начинку руками.

Охлаждённое тесто делю на две части. Каждую раскатываю в пласт толщиной около 0,5 см. Первую часть выкладываю на противень с пергаментом и равномерно распределяю начинку, оставляя свободные края.

Накрываю вторым пластом теста и тщательно защипываю края, чтобы весь сок остался внутри. Сверху смазываю пирог взбитым яйцом — для красивой корочки.

Отправляю в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 40-45 минут до румяности.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Личный опыт

Я предопчитаю добавлять в начинку немного сыра или свежей зелени — так вкус становится ещё насыщеннее и ароматнее.

