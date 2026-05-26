Хрустящая корочка и море начинки: идеальный мясной пирог для всей семьи
Когда хочется приготовить что-то по-настоящему домашнее, сытное и ароматное, этот мясной пирог становится идеальным вариантом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
- мука — 300 г,
- разрыхлитель — 2 ст. л.,
- сметана — 200 мл,
- сливочное масло — 100 г,
- яйцо — 2 шт.,
- свино-говяжий фарш — 400 г,
- куриное филе — 1 шт.,
- картофель — 1 шт.,
- лук — 2 шт.,
- соль — по вкусу,
- смесь перцев — по вкусу.
Приготовление
Сначала готовлю тесто. В глубокой миске соединяю растопленное сливочное масло, сметану, яйцо и щепотку соли. Отдельно просеиваю муку с разрыхлителем и постепенно добавляю к жидким ингредиентам. Замешиваю мягкое тесто.
Собираю его в шар, заворачиваю в плёнку и убираю в холодильник примерно на 20-30 минут.
Пока тесто отдыхает, занимаюсь начинкой. Куриное филе нарезаю небольшими кубиками. Картофель очищаю и также режу маленькими кусочками. Лук мелко нарезаю и соединяю в большой миске с фаршем, курицей и картофелем. Добавляю соль и смесь перцев, затем тщательно перемешиваю начинку руками.
Охлаждённое тесто делю на две части. Каждую раскатываю в пласт толщиной около 0,5 см. Первую часть выкладываю на противень с пергаментом и равномерно распределяю начинку, оставляя свободные края.
Накрываю вторым пластом теста и тщательно защипываю края, чтобы весь сок остался внутри. Сверху смазываю пирог взбитым яйцом — для красивой корочки.
Отправляю в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 40-45 минут до румяности.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
Личный опыт
Я предопчитаю добавлять в начинку немного сыра или свежей зелени — так вкус становится ещё насыщеннее и ароматнее.
