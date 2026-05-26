Хрустящая корочка и море начинки: идеальный мясной пирог для всей семьи

Когда хочется приготовить что-то по-настоящему домашнее, сытное и ароматное, этот мясной пирог становится идеальным вариантом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

мука — 300 г,

разрыхлитель — 2 ст. л.,

сметана — 200 мл,

сливочное масло — 100 г,

яйцо — 2 шт.,

свино-говяжий фарш — 400 г,

куриное филе — 1 шт.,

картофель — 1 шт.,

лук — 2 шт.,

соль — по вкусу,

смесь перцев — по вкусу.

Приготовление

Сначала готовлю тесто. В глубокой миске соединяю растопленное сливочное масло, сметану, яйцо и щепотку соли. Отдельно просеиваю муку с разрыхлителем и постепенно добавляю к жидким ингредиентам. Замешиваю мягкое тесто.

Собираю его в шар, заворачиваю в плёнку и убираю в холодильник примерно на 20-30 минут.

Пока тесто отдыхает, занимаюсь начинкой. Куриное филе нарезаю небольшими кубиками. Картофель очищаю и также режу маленькими кусочками. Лук мелко нарезаю и соединяю в большой миске с фаршем, курицей и картофелем. Добавляю соль и смесь перцев, затем тщательно перемешиваю начинку руками.

Охлаждённое тесто делю на две части. Каждую раскатываю в пласт толщиной около 0,5 см. Первую часть выкладываю на противень с пергаментом и равномерно распределяю начинку, оставляя свободные края.

Накрываю вторым пластом теста и тщательно защипываю края, чтобы весь сок остался внутри. Сверху смазываю пирог взбитым яйцом — для красивой корочки.

Отправляю в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 40-45 минут до румяности.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

Личный опыт

Я предопчитаю добавлять в начинку немного сыра или свежей зелени — так вкус становится ещё насыщеннее и ароматнее.

