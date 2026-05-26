Нейросеть против гидроциклов: где на пляжах Петербурга ставят 137 камер, умеющих считать людей
Этим летом отдых на побережье Финского залива станет технологичнее. В Курортном районе запустили систему «умного» видеонаблюдения.
На семи популярных пляжах установили 137 камер, которые умеют не только записывать видео, но и думать.
Что «видят» умные камеры?
Это не просто объективы на столбах, а полноценные помощники спасателей. Искусственный интеллект настроен на конкретные нарушения, сообщает пресс-служба Смольного.
Система сама подаст сигнал, если:
- кто-то пришел на пляж с собакой;
- отдыхающие решили покурить в общественном месте;
- к берегу слишком близко подошел катер или гидроцикл;
- люди лезут в воду там, где это запрещено.
Кроме того, камеры умеют считать количество людей. Это поможет властям понимать, какие пляжи переполнены. Если случится что-то важное, система сама сделает аудиообъявление через громкоговорители.
Где установили оборудование?
Пока «цифровое око» работает на семи пляжах: «Золотой», «Дюны», «Комаровский», «Зелёная гора», «Детский», «Ласковый» и «Офицерский». Если эксперимент признают удачным, такие камеры появятся на всех пляжах города.
Помощь спасателям
Главный плюс системы — скорость. Видео напрямую передается спасателям в систему «Безопасный город». Раньше спасатель мог не заметить беду на дальнем краю берега.
Теперь нейросеть подсветит инцидент на экране в ту же секунду. Это спасет драгоценное время, когда на счету каждая минута.
Важное напоминание о воде
Интересный факт: наличие камер не означает, что купаться можно везде. В Петербурге ежегодно проводится проверка качества воды.
Чаще всего Роспотребнадзор разрешает купаться лишь в одной-двух точках (например, на озере Безымянном или пляже «Офицерском»). В остальных местах вода может быть опасна для здоровья.
Не только камеры, но и комфорт
Пока одни следят за безопасностью, другие занимаются уютом. В этом году серьезно обновят два пляжа: «Чудный» (на заливе) и «Новый» (на Сестрорецком Разливе), сообщает "Вечерка".
Что там появится:
- современные скамейки и урны;
- детские городки;
- новые душевые и туалеты;
- велопарковки.
На пляже «Новый» обещают сделать удобные деревянные дорожки, чтобы по песку было комфортно гулять даже с коляской. Пляжи становятся похожи на современные парки, где приятно просто находиться.
