Нейросеть против гидроциклов: где на пляжах Петербурга ставят 137 камер, умеющих считать людей

Сейчас завершается подключение к системе «Безопасный город».

Этим летом отдых на побережье Финского залива станет технологичнее. В Курортном районе запустили систему «умного» видеонаблюдения.

На семи популярных пляжах установили 137 камер, которые умеют не только записывать видео, но и думать.

Что «видят» умные камеры?

Это не просто объективы на столбах, а полноценные помощники спасателей. Искусственный интеллект настроен на конкретные нарушения, сообщает пресс-служба Смольного.

Система сама подаст сигнал, если:

кто-то пришел на пляж с собакой;

отдыхающие решили покурить в общественном месте;

к берегу слишком близко подошел катер или гидроцикл;

люди лезут в воду там, где это запрещено.

Кроме того, камеры умеют считать количество людей. Это поможет властям понимать, какие пляжи переполнены. Если случится что-то важное, система сама сделает аудиообъявление через громкоговорители.

Где установили оборудование?

Пока «цифровое око» работает на семи пляжах: «Золотой», «Дюны», «Комаровский», «Зелёная гора», «Детский», «Ласковый» и «Офицерский». Если эксперимент признают удачным, такие камеры появятся на всех пляжах города.

Помощь спасателям

Главный плюс системы — скорость. Видео напрямую передается спасателям в систему «Безопасный город». Раньше спасатель мог не заметить беду на дальнем краю берега.

Теперь нейросеть подсветит инцидент на экране в ту же секунду. Это спасет драгоценное время, когда на счету каждая минута.

Важное напоминание о воде

Интересный факт: наличие камер не означает, что купаться можно везде. В Петербурге ежегодно проводится проверка качества воды.

Чаще всего Роспотребнадзор разрешает купаться лишь в одной-двух точках (например, на озере Безымянном или пляже «Офицерском»). В остальных местах вода может быть опасна для здоровья.

Не только камеры, но и комфорт

Пока одни следят за безопасностью, другие занимаются уютом. В этом году серьезно обновят два пляжа: «Чудный» (на заливе) и «Новый» (на Сестрорецком Разливе), сообщает "Вечерка".

Что там появится:

современные скамейки и урны;

детские городки;

новые душевые и туалеты;

велопарковки.

На пляже «Новый» обещают сделать удобные деревянные дорожки, чтобы по песку было комфортно гулять даже с коляской. Пляжи становятся похожи на современные парки, где приятно просто находиться.

