Три грозы и лазурная вода: как отдохнуть на пляжах Петербурга, не дожидаясь официального открытия

Купальный сезон еще не открыт, но отдохнуть на пляже можно.

Лето уже стучится в двери, и хотя солнце в Петербурге появляется, с купанием в Петербурге пока стоит притормозить. Официально сезон откроется только в июне.

Сейчас власти как раз проверяют воду на чистоту — результаты проб будут чуть позже.

Но это не значит, что нужно сидеть дома. Пляжи уже открыты: там вовсю наводят марафет, красят скамейки и чистят песок.

Загорать и устраивать пикники можно хоть сейчас, если нет дождя, а вот в воду лезть рановато — она еще ледяная. К тому же, по народным приметам, вода прогревается только после трех хороших гроз.

Где отдохнуть в черте города

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому", где можно отдохнуть в Петербурге, если не хочется уезжать далеко.

Суздальские озера. На Верхнем и Среднем озерах пляжи вполне приличные. На Среднем обычно поменьше людей, так что шансов найти свободное место больше.

На Верхнем и Среднем озерах пляжи вполне приличные. На Среднем обычно поменьше людей, так что шансов найти свободное место больше. Ольгинский пруд. Неплохая зона, где можно поваляться на солнышке и просто выдохнуть после рабочего дня.

Неплохая зона, где можно поваляться на солнышке и просто выдохнуть после рабочего дня. Парк 300-летия. Это, пожалуй, самый стильный городской пляж.

Наталья Ансталь Туризм "Он считается лучшим городским пляжем. Там красивый вид на Лахта центр, ГазпромАрена. Там можно и погулять, и отдохнуть. Но, если хотите купаться, то это запрещено. Погулять, отдохнуть можно", - отмечает эксперт.

Лучшие места в Курортном районе

За настоящим морским вайбом нужно ехать в сторону Сестрорецка и Репино:

Пляж «Ласковый». Самый популярный на Финском заливе. Вокруг сосны, есть волейбольные площадки и дорожки. Места много, инфраструктура на уровне.

Самый популярный на Финском заливе. Вокруг сосны, есть волейбольные площадки и дорожки. Места много, инфраструктура на уровне. Золотой пляж. Идеален для семей с детьми. Берег пологий, песочек мелкий, глубина начинается не сразу.

За красивыми кадрами — на «Мальдивы»

Если хочется красивых видов, отправляйтесь в Ленобласть.

"Если хочется красивой картинки, то можно съездить на "Петербургские Мальдивы". Это озеро Донское, там лазурная, прозрачная вода, белый песочек. Плюс ещё можно съездить на Борницкий карьер, там достаточно чистая вода, знаменитые песчаные барханы", - говорит Наталья Ансталь.

Погода не радует

Купаться в водоемая сейчас точно не стоит. Несмотря на то, что Москва плавится от аномальной жары под +30°C и бьет температурные рекорды, Петербург верен себе. К нам идет холодный фронт с Баренцева моря.

Сегодня еще тепло (около +21°C), но это ненадолго. Уже к пятнице температура упадет до +15…+17°C. Синоптики обещают дожди, грозы и резкий ветер. Так что, если пойдете гулять к воде, обязательно накиньте ветровку и захватите зонт.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда высаживать теплолюбивые растения в открытый грунт в Ленобласти.