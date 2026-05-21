Охотники из травы: почему укус самца клеща легко проспать и при чем тут ваша генетика, а не группа крови
Охотники из травы: почему укус самца клеща легко проспать и при чем тут ваша генетика, а не группа крови

Опубликовано: 21 мая 2026 04:35
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Есть мнение, что паразитов привлекают люди с особенной группой крови.

Существует мнение, что опасны только самки клещей. Однако это правда лишь наполовину. Об этом рассказала "Городовому" врач-терапевт, эндокринолог клиники доктора Жито Виктория Иванова,

Кусаются и «мальчики», и «девочки», но делают они это по-разному.

Самка — это настоящий гурман-марафонец. Ей нужно много белка, чтобы отложить яйца. Она впивается намертво и может раздуваться на вашем теле до 10 дней. Именно их мы чаще всего находим на себе.

Самец — приверженец «быстрого питания». Он присасывается всего на 15–20 минут, чтобы слегка утолить голод, и быстро отваливается.

В чем подвох? Укус самца часто похож на комариный. Вы его не заметите, а инфекцию он занести может.

"Да, самцы кусаются. Но риск заражения напрямую зависит от времени контакта с кровью (особенно это касается боррелиоза).

Поэтому именно самка, висящая сутками, является основным переносчиком", - говорит эксперт.

Группа крови: «сладкая» или нет?

Забудьте мифы о том, что первая группа крови — самая вкусная. Клещи не разбираются в медицинских картах.

"Много лет ходят таблички, что I(+) группа — самая «сладкая» для клещей, а III-я им не нравится. Ученые не нашли этому подтверждений в отношении группы крови по системе AB0", - отмечает врач.

На самом деле их привлекает «коктейль» из ваших испарений. Вот на что они идут, как на запах свежей пиццы:

  • Углекислый газ: чем чаще вы дышите, тем заметнее вы для клеща.
  • Пот и тепло: молочная кислота и аммиак в поте — лучшие маркеры цели.
  • Микробиом кожи: у каждого из нас свой набор бактерий на теле. Клещи выбирают тех, кто пахнет для них «ярче».

"Состав этих веществ на коже уникален для каждого человека и зависит от генетики, микробиома, диеты и физической нагрузки.

В эксперименте клещи почти всегда выберут человека, который активно вспотел", - говорит Виктория Иванова.

Вывод: если вы активно идете по лесу, потеете и тяжело дышите — вы цель №1, вне зависимости от группы крови.

Еще один фактор - это антигены HLA.

"Есть слабые научные данные о том, что люди с определенными генотипами главного комплекса гистосовместимости (HLA) производят летучие вещества, чуть менее привлекательные для насекомых.

Но это сложная иммуногенетика, а не группа крови", - отмечает эксперт.

Ранее "Городовой" уже писал о других мифах связанных с клещами.

