IT-десант в Петербурге: кто и зачем скупил все номера на ПМЭФ

Петербург готовится к главному деловому событию года — Международному экономическому форуму (ПМЭФ). С 3 по 6 июня город превратится в огромную переговорную площадку.
Если вы планировали в эти дни просто погулять по Эрмитажу, у нас для вас новости: свободные места в отелях тают на глазах, а цены стремятся в космос.
Кто занял все номера?
В этом году главными «захватчиками» отелей стали не нефтяники, а представители IT-сферы и консалтинга, пишет 78.ru.
Именно они забронировали львиную долю номеров. Также в Петербург массово едут промышленники, госслужащие и люди от сферы образования.
Многие компании научены горьким опытом прошлых лет. Чтобы не остаться за бортом, они начали бронировать жилье еще полгода назад.
К середине мая свободных мест осталось столько же, сколько было в прошлом году — то есть почти нисколько.
Почём «ночлег» для бизнесмена?
Самый популярный выбор участников — отели 4 звезды. На них приходится почти 40% всех заказов.
- 4 звезды: в среднем 19 200 рублей за ночь.
- 3 звезды: около 11 600 рублей.
- Апартаменты: их выбирает каждый седьмой гость, чтобы хоть немного сэкономить или чувствовать себя как дома.
Интересно, что на пафосные «пятёрки» пришлось всего 7% бронирований. Но цены там впечатляют — в среднем 65 тысяч рублей за одни сутки.
Роскошь за миллион
Для тех, кто привык жить на широкую ногу, есть особые предложения. Как вам люкс за 900 тысяч рублей в сутки? Причем снять его «на одну ночку» не получится, пишут РИА Новости.
В итоге за такой номер придется отдать сразу 3,6 миллиона рублей. За эти деньги гость получит гостиную с камином, ортопедический матрас и завтрак.
Для сравнения: за эту сумму в некоторых регионах России можно купить неплохую квартиру.