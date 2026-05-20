IT-десант в Петербурге: кто и зачем скупил все номера на ПМЭФ

Большинство гостей форума выбирают отели 4 звезды.

Петербург готовится к главному деловому событию года — Международному экономическому форуму (ПМЭФ). С 3 по 6 июня город превратится в огромную переговорную площадку.

Если вы планировали в эти дни просто погулять по Эрмитажу, у нас для вас новости: свободные места в отелях тают на глазах, а цены стремятся в космос.

Кто занял все номера?

В этом году главными «захватчиками» отелей стали не нефтяники, а представители IT-сферы и консалтинга, пишет 78.ru.

Именно они забронировали львиную долю номеров. Также в Петербург массово едут промышленники, госслужащие и люди от сферы образования.

Многие компании научены горьким опытом прошлых лет. Чтобы не остаться за бортом, они начали бронировать жилье еще полгода назад.

К середине мая свободных мест осталось столько же, сколько было в прошлом году — то есть почти нисколько.

Почём «ночлег» для бизнесмена?

Самый популярный выбор участников — отели 4 звезды. На них приходится почти 40% всех заказов.

4 звезды: в среднем 19 200 рублей за ночь.

в среднем 19 200 рублей за ночь. 3 звезды: около 11 600 рублей.

около 11 600 рублей. Апартаменты: их выбирает каждый седьмой гость, чтобы хоть немного сэкономить или чувствовать себя как дома.

Интересно, что на пафосные «пятёрки» пришлось всего 7% бронирований. Но цены там впечатляют — в среднем 65 тысяч рублей за одни сутки.

Роскошь за миллион

Для тех, кто привык жить на широкую ногу, есть особые предложения. Как вам люкс за 900 тысяч рублей в сутки? Причем снять его «на одну ночку» не получится, пишут РИА Новости.

В итоге за такой номер придется отдать сразу 3,6 миллиона рублей. За эти деньги гость получит гостиную с камином, ортопедический матрас и завтрак.

Для сравнения: за эту сумму в некоторых регионах России можно купить неплохую квартиру.