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Ученые раскрыли главные черты характера «собачников» и «кошатников»

Опубликовано: 9 июля 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ученые раскрыли главные черты характера «собачников» и «кошатников»
фото legion-media
Психология владельцев домашних животных

Любопытно, как маленький выбор — кого завести, собаку или кошку, — может невольно намекать на глубинные черты личности. Учёные всерьёз взялись за эту тему и провели масштабное исследование.

Результаты оказались не такими уж очевидными: за привычным делением на «собачников» и «кошатников» скрываются вполне измеримые психологические особенности.

Что выявили учёные

Исследование опиралось на сравнение двух групп по ключевым личностным факторам — от интеллекта до уровня самостоятельности. Различия проявились сразу по нескольким параметрам, причём довольно устойчивым.

Собачники и кошатники: в чём разница

  • Собачники чаще тяготеют к экстраверсии: им комфортнее в компании, они активнее проявляют эмоции и охотнее следуют социальным нормам.
  • Кошатники сильнее выражены в аналитике: им ближе абстрактное мышление, самостоятельность и способность смотреть на ситуацию отстранённо.
  • На выраженность этих черт частично влияет пол: в социальных и эмоциональных характеристиках различия могут быть заметнее.

Практический совет

Не стоит воспринимать эти закономерности как жёсткие правила. Если вы выбираете питомца, ориентируйтесь в первую очередь на образ жизни и реальные возможности. А если любопытно «прочитать» характер по любимцу — воспринимайте это как занимательный факт, а не диагноз.

Вывод

Исследование показывает: между любителями собак и кошек действительно есть умеренные психологические различия, но они не превращают людей в стереотипные типажи. Выбор питомца — это скорее отражение отдельных черт, а не всей личности целиком.Об этом сообщает автор канала "Питомцы Mail" (18+).

Личный опыт

Помню, как в гостях у подруги обратила внимание: у неё дома спокойно дремлет кошка, а сама хозяйка часами разбирает сложные статьи и любит тихие вечера. А у другой знакомой — энергичный пёс, и она всегда в центре событий, легко заводит разговоры даже с незнакомцами. Забавно, что эти бытовые детали как будто подтверждают научные наблюдения, но при этом каждый человек всё равно остаётся уникальным.

Ранее «Городовой» рассказывал о фразах Раневской, которые вернут к жизни.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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