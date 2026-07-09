Синоптики обновили данные: циклон "Бернадетт" принесёт ливни и ветер до 21 м/с, без зонта не выходите

Циклон «Бернадетт» идёт на Россию: мощные дожди, штормовой ветер и эффект Фудзивары — к выходным на центр страны выльется до 75% месячной нормы осадков.

Новая рабочая неделя началась с ураганов в Поволжье и на Урале. Екатеринбург, Казань, Уфа — все эти города накануне оказались во власти разбушевавшейся стихии. Но это только начало. Атлантический циклон «Бернадетт», набравший силу над океаном, уже приближается к границам России. Об этом рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Первые удары: Прибалтика и западные регионы

Сегодня облачные поля «Бернадетт» накроют Прибалтику и западные области нашей страны. Наиболее интенсивные осадки (более 50 мм за сутки) прогнозируются в Латвии. Среди российских территорий под удар попадут Калининградская и Псковская области.

В Калининграде дожди начнутся уже в ближайшие часы. Пик непогоды будет в среду: за сутки выпадет 23 мм осадков — это больше четверти месячной нормы. Городские ливневые системы могут не справиться с таким объёмом воды, возможны локальные подтопления. Ветер усилится до 21 м/с. Жителям советуют быть осторожными и не укрываться под деревьями.

Суперциклон: эффект Фудзивары

«Бернадетт» продолжит смещаться вглубь страны, где встретится с каспийским циклоном. Два вихря начнут вращаться вокруг общего центра — это явление известно как эффект Фудзивары. В результате над Европейской Россией сформируется мощный регенерирующий суперциклон. То, что казалось сильными ливнями, покажется незначительным дождём: например, в центральных регионах за выходные выпадет до трёх четвертей месячной нормы осадков.

Москва: дожди и подтопления

В столичном регионе дожди с грозами прогнозируются всю неделю. В ближайшие дни суточное количество осадков не превысит 5–6 мм. Но к субботе ситуация изменится: на город обрушится 32 мм, в воскресенье — ещё 34,5 мм. Почти наверняка не обойдётся без серьёзных подтоплений. Возможны град и шквалистые порывы ветра.

Вывод

Циклон «Бернадетт» принесёт на запад России мощные дожди и штормовой ветер. К выходным над Европейской Россией сформируется суперциклон, который выльет на центральные регионы до 75% месячной нормы осадков. Следите за прогнозами и будьте готовы к непогоде.

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