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Синоптики предупредили: запад мокнет, юг парится, к выходным +31 на севере — лето на качелях

Опубликовано: 8 июля 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики предупредили: запад мокнет, юг парится, к выходным +31 на севере — лето на качелях
Синоптики предупредили: запад мокнет, юг парится, к выходным +31 на севере — лето на качелях
Legion-Media
Прогноз погоды на неделю: дожди на северо-западе, жара до +30° на юге и Урале — к выходным тепло придёт даже в Архангельск.

Новая рабочая неделя принесёт россиянам контрастную погоду. На северо-западе Европейской России — затяжные дожди и прохлада, на юге и востоке — по-летнему тепло и даже жарко. Всё это связано с большим атлантическим циклоном, центр которого пока находится над Скандинавией, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Обильные осадки на северо-западе

Больше всего дождей достанется Верхневолжью, Вологодской области, западной части Поморья и юго-востоку Карелии. Здесь местами пройдут сильные ливни — до 20 мм осадков. В то же время жители Черноземья, Поволжья, Калмыкии и Новороссии могут не беспокоиться о зонтах — там будет сухо и солнечно.

Температурные качели

На западе Русской равнины — свежо: днём всего +15...+20, на 2–5 градусов холоднее обычного июля. В Черноземье, Поволжье и Прикамье — настоящее лето, комфортные +20...+25. А на юге — жара до +30 и выше, особенно в низовьях Дона и Волги, там совсем пекло.

К выходным — потепление даже на севере

До середины недели погода без изменений. Но к пятнице жара из прикаспийских степей доберётся до севера. Архангельск: среда — грозы, пятница — уже +29, суббота — +31.

Столица: сегодня +18 (самый холодный день). Завтра +19 с грозами. Четверг +21, пятница +23, возможен дождь.

Вывод

Погода на неделе будет контрастной: на северо-западе — дожди и прохлада, на юге и востоке — жара до +30. К выходным потеплеет даже на севере. Следите за прогнозом и планируйте дела с учётом погоды.

Ранее мы рассказывали об "огуречных" ливнях, которые захватили Русскую равнину.

Автор:
Евгения Сухова
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