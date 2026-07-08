Мошенники придумали новую схему с СБП: как защитить свои деньги

Главные правила безопасности

В последнее время аферисты всё чаще атакуют пользователей системы быстрых платежей. Они ловко играют на тревоге людей, пугая блокировками и «подозрительной активностью».

В чём суть обмана

Мошенники звонят или пишут от имени сотрудников банка и заявляют: в цепочке переводов замечена подозрительная активность, из‑за чего доступ к СБП вот‑вот заблокируют. Чтобы «всё исправить», жертву просят срочно пройти верификацию.

На деле это ловушка: так преступники выманивают коды из СМС, заставляют ставить вредоносное приложение либо переводить деньги на «безопасный счёт».

Особенно активно эту схему раскручивают в июле, цепляясь за тему интеграции налоговых идентификаторов — и рассчитывая, что люди плохо разбираются в деталях работы СБП.

Как не попасться: простые правила

не устанавливайте никакие приложения по просьбе звонящего — настоящие банки так не делают;

не называйте коды из СМС: это прямой доступ к вашим деньгам;

не ведитесь на срочность — мошенники специально торопят, чтобы вы не успели подумать.

Если беда случилась

Главное — не терять времени. Сразу заблокируйте карту через приложение или по горячей линии банка, затем подайте заявление о мошенническом переводе. Если деньги уже списаны, обратитесь в полицию и возьмите талон‑уведомление: он пригодится при спорах с банком.

Вывод

Новая схема с «блокировкой СБП» держится на панике и спешке. Достаточно сохранять хладнокровие, не доверять внезапным звонкам и перепроверять информацию через официальные каналы — и риск стать жертвой резко снижается. Об этом передает канал "Аргументы и факты – aif.ru" (18+).

Личный опыт автора

Однажды мне пришло странное сообщение якобы от банка — мол, нужно срочно подтвердить операцию, иначе счёт заморозят. Тон был тревожный, время «поджимало». Но я не стала торопиться: перезвонила на номер с карты, и оказалось — это была чистая подделка. С тех пор любые «срочные» просьбы сразу вызывают у меня настороженность, а привычка перепроверять всё по официальным контактам уже стала рутиной.

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