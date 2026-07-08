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Хайям одной фразой раскрыл истинный смысл жизни: с поэтом трудно спорить – ведь он прав на 100%

Опубликовано: 8 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Хайям одной фразой раскрыл истинный смысл жизни: с поэтом трудно спорить – ведь он прав на 100%
Хайям одной фразой раскрыл истинный смысл жизни: с поэтом трудно спорить – ведь он прав на 100%
Городовой ру
Мудрые цитаты великого поэта

В своем рубаи персидский поэт, ученый и философ Омар Хайям затрагивает философскую тему скоротечности и иллюзорности земных устремлений.

Все, что в мире нам радует взоры, — ничто. Все стремления наши и споры — ничто, Все вершины Земли, все просторы — ничто. Все, что мы волочем в свои норы, — ничто...

Хайям перечисляет достижения человечества — разногласия, амбиции, завоевания — и характеризует их как тщетные. Он представляет человеческую жизнь как непрерывную гонку за ценностями, которые представляются значимыми, но утрачивают свое значение перед лицом времени и неизбежности финала.

Рубаи не несут пессимистического настроя, а предлагают переосмыслить жизненные приоритеты. Поэт акцентирует внимание на том, что подлинное счастье и смысл заключаются не в материальных благах, а в осознании быстротечности бытия, принятии мира таким, каков он есть, и способности наслаждаться текущим моментом.

Эти строки представляют собой призыв к размышлению о жизни, освобождению от иллюзий и концентрации на действительно важных аспектах. Хайям предоставляет читателю возможность самостоятельно найти ответы на вечные вопросы.

Ранее мы рассказали, как найти свое место в жизни.

Автор:
Ксения Давыдова
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