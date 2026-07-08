Синоптики обещают возвращение летнего тепла в Петербург

До +25°C уже в выходные - погода порадует горожан

Похоже, хмурая полоса в Петербурге подходит к концу — синоптики обещают постепенное потепление. Атлантический циклон несёт в Северную столицу не только облачность и дожди, но и более тёплые воздушные массы.

Что готовит циклон: цифры и факты

По данным центра погоды «Фобос», 8 июля погоду в городе будет определять атлантический циклон, который смещается со стороны Прибалтики. Небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди.

При этом температура начнёт расти: днём в Петербурге ожидается +19–21°, в Ленобласти — до +22°. Ветер будет восточным, 4–9 м/с, а атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. (ниже нормы).

Прогноз на 9 июля: теплее, но не суше

Тенденция к потеплению сохранится и в четверг: столбики термометров поднимутся до +23°. Дожди по-прежнему возможны, так что рассчитывать на полностью ясный день не стоит. В целом погода будет неустойчивой — типичная картина для середины лета в регионе.

Как провести дни с пользой: советы на случай переменчивой погоды

берите с собой зонт или дождевик — короткие ливни могут начаться внезапно;

выбирайте многослойную одежду: из‑за ветра и скачков температуры так проще подстроиться под погоду;

планируйте прогулки на первую половину дня — к вечеру вероятность осадков обычно растёт.

Погода в Петербурге переходит от похолодания к потеплению, но остаётся капризной. Облачность и дожди никуда не исчезают, зато воздух становится заметно теплее. Главное — быть готовым к переменам и не полагаться на безоблачный прогноз. Об этом передает "РОСБАЛТ" (18+).

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