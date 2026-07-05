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В Петербурге благоустроят популярные пляжи: белый песок и новая инфраструктура

Опубликовано: 5 июля 2026 10:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге благоустроят популярные пляжи: белый песок и новая инфраструктура
фото legion-media
Любимые пляжи горожан станут еще уютнее

Курортный район Петербурга готовится к наплыву отдыхающих — в Сестрорецке и Репино вовсю идёт благоустройство пляжей.

Пространства для летнего отдыха делают удобнее и безопаснее: добавляют новые зоны, обновляют покрытие и ставят современную инфраструктуру.

Что обновляют в Сестрорецке

На пляже «Новый» у озера Разлив заметно прибавилось простора — территорию расширили почти вдвое. Туда завезли чистый белый песок, а сейчас рабочие монтируют деревянные настилы и строят детский городок.

Скоро здесь появятся шезлонги, видовые качели, а также современные душевые и туалеты — всё, чтобы отдых был по-настоящему комфортным. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Чего ждать в Репино

Пляж «Чудный» планируют открыть в августе уже в обновлённом виде. Там уже установили новые скамейки, качели и арт-объекты, а впереди — обустройство детской площадки и зоны для пляжного футбола. Так что любителям активного отдыха тоже найдётся занятие по душе.

Благоустройство пляжей — это не просто свежий песок и новые скамейки, а целая система для удобного и безопасного отдыха. До конца года на пляжах Курортного района установят около 300 «умных» видеокамер — так что за порядком будут следить особенно тщательно.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге еще остались квартиры по 100 тысяч за «квадрат».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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