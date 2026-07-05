В Петербурге благоустроят популярные пляжи: белый песок и новая инфраструктура

Курортный район Петербурга готовится к наплыву отдыхающих — в Сестрорецке и Репино вовсю идёт благоустройство пляжей.
Пространства для летнего отдыха делают удобнее и безопаснее: добавляют новые зоны, обновляют покрытие и ставят современную инфраструктуру.
Что обновляют в Сестрорецке
На пляже «Новый» у озера Разлив заметно прибавилось простора — территорию расширили почти вдвое. Туда завезли чистый белый песок, а сейчас рабочие монтируют деревянные настилы и строят детский городок.
Скоро здесь появятся шезлонги, видовые качели, а также современные душевые и туалеты — всё, чтобы отдых был по-настоящему комфортным. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).
Чего ждать в Репино
Пляж «Чудный» планируют открыть в августе уже в обновлённом виде. Там уже установили новые скамейки, качели и арт-объекты, а впереди — обустройство детской площадки и зоны для пляжного футбола. Так что любителям активного отдыха тоже найдётся занятие по душе.
Благоустройство пляжей — это не просто свежий песок и новые скамейки, а целая система для удобного и безопасного отдыха. До конца года на пляжах Курортного района установят около 300 «умных» видеокамер — так что за порядком будут следить особенно тщательно.
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