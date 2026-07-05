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ВМО обновила глобальный прогноз на июль-август-сентябрь: что ждёт мир и Россию

Опубликовано: 5 июля 2026 09:34
 Проверено редакцией
ВМО обновила глобальный прогноз на июль-август-сентябрь: что ждёт мир и Россию
ВМО обновила глобальный прогноз на июль-август-сентябрь: что ждёт мир и Россию
Legion-Media
Согласно прогнозам, с июля по сентябрь 2026 года ожидается сильное Эль-Ниньо, которое принесёт аномальное тепло в большинство регионов мира.

Тихий океан нагревается быстрее, чем ожидалось. К сентябрю 2026 года Эль-Ниньо может выйти на пик с аномалией +2C. Это означает, что лето во многих регионах может быть не просто тёплым, а рекордным. Это повлияет на погоду в большинстве регионов мира, принеся аномальное тепло и неравномерное распределение осадков, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Глобальный прогноз: тепло и контрасты

На всей территории между 60 южной и 60 северной широты прогнозируется превышение средних многолетних температур. Наиболее значительное потепление ожидается в Северной Африке, Южной Европе, на Аравийском полуострове, в Восточной Азии, а также в Центральной Америке и странах Карибского бассейна.

Осадки будут распределяться неравномерно. В центральной и восточной частях Тихого океана вероятность дождей выше нормы значительно возрастает. В то же время в тропической части Индийского океана и в экваториальной Атлантике ожидается дефицит осадков. В Европе ожидается широтное разделение: на юге вероятность дождей повышена, на севере — понижена.

Что ждёт Россию

Хорошие новости для жителей Центральной России: лето будет тёплым, но без перегибов. Осадки — в рамках климатической нормы, температура — выше среднего. Отличная погода для шашлыков, прогулок и ленивых воскресных дней. Готовьте шампуры, зонты можно оставить в шкафу — дожди будут, но без фанатизма.

Вывод

Июль-сентябрь 2026 года обещает быть аномально тёплым в большинстве регионов мира. В центральной России — тепло и близкая к норме влажность. Следите за прогнозами и готовьтесь к летним сюрпризам заранее.

Ранее мы рассказывали, какая погода ожидается на выходных по регионам России.

Автор:
Евгения Сухова
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