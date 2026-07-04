Синоптики предупредили: от жары до ливней — прогноз на выходные для регионов России

На предстоящих выходных погода в России будет контрастной: на юге — жара до +35° и солнце, в центре и на северо-западе — ливни с грозами и похолодание до +20°, а в Москве и Санкт-Петербурге не обойдётся без дождей.

На предстоящих выходных погода в разных регионах России будет контрастной. На юге — жара и солнце, в центре — грозы и похолодание, на северо-западе — затяжные дожди. Специалисты Центра погоды "Фобос" рассказали, чего ждать в каждом регионе.

Общая картина на выходные

На Юге в субботу солнечно и жарко: +30...+35. В воскресенье атмосферный фронт принесёт ливни и грозы, температура опустится до +26...+31. Вода у побережья Кавказа +24...+27, у Крыма +22...+25.

В Среднем Поволжье облачно, местами кратковременные грозы. Температура +27...+32, местами до +35.

На Северо-Западе — ливни и грозы под влиянием атлантического циклона. На севере региона осадков почти не будет. Днём от +16 на севере до +24 на юге.

В Центральной России — мощная облачность, грозовые дожди. В субботу в Черноземье ещё солнечно и жарко, но к воскресенью повсеместно похолодает до +20...+25.

На Урале погода налаживается, ливни становятся кратковременными. Днём до +24...+29.

В Южной Сибири — облачно, ливни и грозы. Днём +26...+31.

На юге Дальнего Востока — ливни, грозы и порывистый ветер. В Приамурье +22...+27, в Приморье +17...+22.

Погода в крупных городах

В Санкт-Петербурге время от времени дожди, возможны грозы и порывы ветра. Температура днём +19...+22.

В Москве — ливни и грозы. Воздух быстро остынет, днём не выше +20...+23.

Вывод

Выходные обещают быть разными: от летнего зноя на юге до прохлады и дождей в центре. Следите за обновлениями прогноза, особенно перед дальними поездками, и планируйте свой отдых с учётом погоды.

Ранее мы рассказывали о прогнозе погоды на июль и август.