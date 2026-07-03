Синоптики пересмотрели данные: новый прогноз на июль и август готовит сюрпризы

Июль и август 2026 принесут чередование жары, ливней и резких похолоданий — следите за краткосрочными прогнозами, чтобы быть готовыми к переменам.

По данным метеорологов, вторая половина лета 2026 года в большинстве регионов РФ будет нестабильной. Июль и август принесут чередование экстремальной жары, сильных ливней с грозами и кратких похолоданий. Привычной устойчивой погоды в этом сезоне не ожидается, рассказывает "DEITA.RU".

Июль: жара, сменяющаяся дождями

Температуры в июле останутся выше климатической нормы, но продолжительных периодов зноя не прогнозируется. В середине месяца активизируются атмосферные фронты: после двух-трёх жарких дней возможны похолодания, сильные ливни и даже грозы. В центральных регионах такая смена будет повторяться несколько раз за месяц. Частая и резкая смена погоды станет главной чертой июля.

Август: тепло, но с контрастами

Август обещает быть относительно тёплым, без экстремальной жары. Температура останется в комфортных пределах, но количество локальных осадков и гроз увеличится. Особенность месяца — неравномерное распределение дождей: одни районы могут столкнуться с засухой, а другие получить месячную норму осадков за несколько дней. Такие контрасты уже становятся характерной чертой современного климата.

Рекомендации синоптиков

Из-за высокой изменчивости погоды долгосрочные прогнозы становятся менее надёжными. Синоптики советуют ориентироваться на краткосрочные прогнозы на 3–5 дней — они наиболее точны. При планировании поездок стоит регулярно сверяться с обновляемыми прогнозами. Метеомодели корректируются за несколько дней, поэтому оперативная информация поможет избежать неожиданностей.

Вывод

Вторая половина лета будет переменчивой: июль — с резкими сменами жары и ливней, август — тёплый, но с контрастами осадков. Следите за краткосрочными прогнозами и планируйте дела с учётом погодных колебаний.

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