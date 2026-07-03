Куда пойти 3–5 июля: VK Fest, джаз под открытым небом, День Достоевского и Ночь музыки в Гатчине — программа на уикенд

Июль в Петербурге радует не только погодой, но и насыщенной афишей: тут и музыка на любой вкус, и встречи с наукой, и выставки, которые хочется разглядывать часами.
Если не знаете, куда направить свои выходные, собрали самые интересные варианты — от уличных фестивалей до камерных кинопоказов.
Музыка без границ: от джаза до электроники
В эти дни город буквально звучит — и у каждого направления есть своя сцена. Хотите почувствовать ритм эпохи — приходите туда, где музыка говорит громче слов.
Что стоит посетить:
- VK Fest в парке 300‑летия (4–5 июля): на четырёх сценах выступят Лолита, Клава Кока, FEDUK, МОТ и другие, а ещё можно будет пообщаться с популярными блогерами.
- Джазовый концерт у Михайловского замка (5 июля): гала‑концерт «Свинг белой ночи-2026» с «Ленинградским диксилендом», «Афрок» и Atomic Jam Band — вход свободный.
- Арт‑рейв Gamma (3–6 июля): масштабная программа с аудиовизуальными проектами и электронной музыкой от более чем 40 артистов из семи стран.
Культура и история: для тех, кто любит узнавать новое
Если хочется не просто развлечься, а вынести из выходных что‑то ценное, присмотритесь к интеллектуальным и музейным событиям.
Обратите внимание на:
- «День Достоевского» (4 июля): пешеходные экскурсии, театрализованная игра «Суд над Раскольниковым», лекции о нравах и истории — события пройдут по всему центру.
- Форум «Учёные против мифов» (4–6 июля): дискуссии об археологии, неандертальцах, космосе и современных заблуждениях — часть программы доступна в трансляции бесплатно.
- Выставку «Иконы „романовских писем“» в Эрмитаже: редкая коллекция икон из Романова‑Борисоглебска и материалы о старообрядческом искусстве.
Природа, искусство и кино: спокойные радости
Тем, кто ищет размеренный формат, подойдут ботанические выставки, художественные экспозиции и кинопоказы.
Варианты для неспешного отдыха:
- Ботанический фестиваль «К цветочным берегам» и выставка бонсай «Маленькие деревья большого города» в Ботаническом саду — до 5 июля.
- Выставка «Белые ночи» в Союзе художников: взгляд современных авторов на город без «открыточных» клише — до 26 июля.
- Кинопоказы: документальный фильм «Марк глазами Софии» в «Авроре» (5 июля), а также новинки проката — комедии и триллеры для семейного и взрослого просмотра.
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