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Куда пойти 3–5 июля: VK Fest, джаз под открытым небом, День Достоевского и Ночь музыки в Гатчине — программа на уикенд

Опубликовано: 3 июля 2026 09:37
 Проверено редакцией
Городовой ру
Куда пойти 3–5 июля: VK Fest, джаз под открытым небом, День Достоевского и Ночь музыки в Гатчине — программа на уикенд
фото legion-media
Гид по самым ярким событиям в Петербурге

Июль в Петербурге радует не только погодой, но и насыщенной афишей: тут и музыка на любой вкус, и встречи с наукой, и выставки, которые хочется разглядывать часами.

Если не знаете, куда направить свои выходные, собрали самые интересные варианты — от уличных фестивалей до камерных кинопоказов.

Музыка без границ: от джаза до электроники

В эти дни город буквально звучит — и у каждого направления есть своя сцена. Хотите почувствовать ритм эпохи — приходите туда, где музыка говорит громче слов.

Что стоит посетить:

  • VK Fest в парке 300‑летия (4–5 июля): на четырёх сценах выступят Лолита, Клава Кока, FEDUK, МОТ и другие, а ещё можно будет пообщаться с популярными блогерами.
  • Джазовый концерт у Михайловского замка (5 июля): гала‑концерт «Свинг белой ночи-2026» с «Ленинградским диксилендом», «Афрок» и Atomic Jam Band — вход свободный.
  • Арт‑рейв Gamma (3–6 июля): масштабная программа с аудиовизуальными проектами и электронной музыкой от более чем 40 артистов из семи стран.

Культура и история: для тех, кто любит узнавать новое

Если хочется не просто развлечься, а вынести из выходных что‑то ценное, присмотритесь к интеллектуальным и музейным событиям.

Обратите внимание на:

  • «День Достоевского» (4 июля): пешеходные экскурсии, театрализованная игра «Суд над Раскольниковым», лекции о нравах и истории — события пройдут по всему центру.
  • Форум «Учёные против мифов» (4–6 июля): дискуссии об археологии, неандертальцах, космосе и современных заблуждениях — часть программы доступна в трансляции бесплатно.
  • Выставку «Иконы „романовских писем“» в Эрмитаже: редкая коллекция икон из Романова‑Борисоглебска и материалы о старообрядческом искусстве.

Природа, искусство и кино: спокойные радости

Тем, кто ищет размеренный формат, подойдут ботанические выставки, художественные экспозиции и кинопоказы.

Варианты для неспешного отдыха:

  • Ботанический фестиваль «К цветочным берегам» и выставка бонсай «Маленькие деревья большого города» в Ботаническом саду — до 5 июля.
  • Выставка «Белые ночи» в Союзе художников: взгляд современных авторов на город без «открыточных» клише — до 26 июля.
  • Кинопоказы: документальный фильм «Марк глазами Софии» в «Авроре» (5 июля), а также новинки проката — комедии и триллеры для семейного и взрослого просмотра.

Ранее «Городовой» рассказывал, новые правила для водителей вступили в силу.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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