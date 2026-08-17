Кто решит уравнение за 5 класс без калькулятора — тому стальная пятерка. Слабо с 1 попытки?

Многие взрослые уже подзабыли правила арифметики, которыми пользовались в школе. Короткое уравнение — отличный способ проверить, насколько вы ещё помните порядок выполнения операций и умеете применять его на практике, пишет ИА AmurMedia.
Условие
70 − (х + 3) × 5 = 15
Как решать
- Переносим 70 в правую часть, не забывая поменять знак: получается (х + 3) × 5 = 70 − 15.
- Упрощаем до (х + 3) × 5 = 55.
- Теперь делим обе стороны на 5 — выходит х + 3 = 11.
- Остаётся последний шаг: х = 11 − 3, то есть 8.
- Ответ верный — 8.
Где чаще всего ошибаются
Многие путаются в последовательности действий: вместо того чтобы сначала выполнить операцию в скобках и решить уравнение по правилам, они пытаются вычислять слева направо. Некоторые забывают менять знак при переносе чисел из одной части уравнения в другую. В итоге получается неверный результат, хотя в самом уравнении нет ничего сложного.
Почему полезно решать такие задачи
Короткие математические упражнения направлены на развитие логики, тренировку памяти, они помогают сохранять ум в тонусе. Достаточно пяти минут ежедневно — и вы заметите, что считать в уме стало проще, а внимание — острее. Такие разминки полезны в любом возрасте.
Вывод
Уравнение 70 − (х + 3) × 5 = 15 решается в два простых шага. Правильный ответ — 8. Короткая тренировка помогает держать мозг в форме и быстрее справляться с повседневными вычислениями.