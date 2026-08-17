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Кто решит уравнение за 5 класс без калькулятора — тому стальная пятерка. Слабо с 1 попытки?

Опубликовано: 17 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Кто решит уравнение за 5 класс без калькулятора — тому стальная пятерка. Слабо с 1 попытки?
Кто решит уравнение за 5 класс без калькулятора — тому стальная пятерка. Слабо с 1 попытки?
Городовой ру
Решите простое уравнение 70 — (х + 3) × 5 = 15. Короткие упражнения развивают логику и тренируют внимание. Проверьте себя!

Многие взрослые уже подзабыли правила арифметики, которыми пользовались в школе. Короткое уравнение — отличный способ проверить, насколько вы ещё помните порядок выполнения операций и умеете применять его на практике, пишет ИА AmurMedia.

Условие

70 − (х + 3) × 5 = 15

Как решать

  1. Переносим 70 в правую часть, не забывая поменять знак: получается (х + 3) × 5 = 70 − 15.
  2. Упрощаем до (х + 3) × 5 = 55.
  3. Теперь делим обе стороны на 5 — выходит х + 3 = 11.
  4. Остаётся последний шаг: х = 11 − 3, то есть 8.
  5. Ответ верный — 8.

Где чаще всего ошибаются

Многие путаются в последовательности действий: вместо того чтобы сначала выполнить операцию в скобках и решить уравнение по правилам, они пытаются вычислять слева направо. Некоторые забывают менять знак при переносе чисел из одной части уравнения в другую. В итоге получается неверный результат, хотя в самом уравнении нет ничего сложного.

Почему полезно решать такие задачи

Короткие математические упражнения направлены на развитие логики, тренировку памяти, они помогают сохранять ум в тонусе. Достаточно пяти минут ежедневно — и вы заметите, что считать в уме стало проще, а внимание — острее. Такие разминки полезны в любом возрасте.

Вывод

Уравнение 70 − (х + 3) × 5 = 15 решается в два простых шага. Правильный ответ — 8. Короткая тренировка помогает держать мозг в форме и быстрее справляться с повседневными вычислениями.

Автор:
Евгения Сухова
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