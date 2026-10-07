Всего два шторма за год и тепло в октябре: что принесет Петербургу циклон с Финского залива

Петербург замер в ожидании редкого третьего шторма

В ближайшие пару дней в Петербурге будет сухо и довольно тепло. Но расслабляться не стоит: к концу недели погода снова испортится.

Ловите солнце и тепло

Сейчас атмосферное давление быстро растет. Ветер, который еще недавно был свежим, наконец-то утихает.

Нас ждут два отличных осенних дня. Солнце будет показываться регулярно. Днем воздух прогреется до +13…+15 градусов.

Для середины осени в Петербурге это очень комфортная погода — она даже чуть выше обычной климатической нормы. Так что обязательно планируйте прогулки.

В пятницу придет циклон

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, идиллия закончится 9 октября, в пятницу. С центральной Балтики к нам стремительно приближается новый циклон.

Зарядит дождь, причем начнется он уже в первой половине дня.

Главная интрига — ветер и наводнение

Сейчас синоптики внимательно следят за движением циклона. Его центр пойдет прямо по акватории Финского залива.

Главная загадка — сформируется ли там второй центр циклона. От этого зависит, насколько сильным будет ветер в самом Петербурге и по всей Ленинградской области.

Кроме того, балтийские циклоны всегда несут риск подтоплений. Сильный западный ветер буквально «загоняет» воду из залива в устье Невы.

Если уровень воды станет критическим, в дело вступит знаменитая петербургская дамба (Комплекс защитных сооружений). Ее затворы просто закроют, чтобы уберечь город от наводнения.

Этот год выдался тихим

Предстоящее усиление ветра привлекает внимание не просто так. Текущий год в Петербурге вообще выдался необычно спокойным и практически «безштормовым».

Ветер с порывами от 15 м/с в самом центре города фиксировали всего два раза:

В конце апреля, когда на город неожиданно обрушился снег.

Вчера вода тоже впервые поднялась до 122 см — это самый высокий показатель за все последние 9 месяцев.

Также синоптик отметил, что в прошлом году 4 июля в Петербурге произошло редкое для середины лета наводнение со шквалистым ветром.

Пока у нас есть пара дней, чтобы насладиться тихим теплом. Синоптики еще будут уточнять прогноз по ветру и воде.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Неве поднялась вода.