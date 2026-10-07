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Золотая осень продлевает праздник: фонтаны Петергофа проработают до ноябрьских каникул

Опубликовано: 7 октября 2026 09:47
 Проверено редакцией
Золотая осень продлевает праздник: фонтаны Петергофа проработают до ноябрьских каникул
Золотая осень продлевает праздник: фонтаны Петергофа проработают до ноябрьских каникул
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Полюбоваться знаменитыми фонтанами Петергофа в этом году можно будет почти до самого зимнего сезона.

До какого числа проработают фонтаны?

Сезон работы водного комплекса закрывается 4 ноября, сообщили в музее-заповеднике. В прошлом году его тоже продлевали до этой даты, и решение себя оправдало.

Зачем оставлять фонтаны включенными так долго? На это есть две простые причины:

  1. Золотая осень. Петергоф в октябре и начале ноября выглядит волшебно. Яркая листва отлично сочетается с позолоченными скульптурами.
  2. Школьные каникулы. Конец сезона аккурат выпадает на время отдыха у школьников. У родителей появится отличный повод съездить с детьми на прогулку.

Как всё начиналось весной

Подготовка к сезону — процесс долгий и кропотливый:

  • 11 апреля фонтаны начали запускать в тестовом режиме. Посмотреть на наладку мог любой желающий — вход в парк в эти дни был бесплатным.
  • 25 апреля Нижний парк официально забурлил и заработал в полном объёме.
  • 16 мая в музее-заповеднике устроили большой и красивый Весенний праздник фонтанов.

В чём секрет петергофских фонтанов?

А вы знали, что в Петергофе нет ни одного насоса? Да-да, вся эта гигантская система работает без электричества и моторов уже больше 300 лет!

Вода стекает с Ропшинских высот самотёком за счёт естественного перепада высот. Инженеры времён Петра I продумали систему каналов и шлюзов так идеально, что она работает до сих пор.

Самый известный фонтан — «Самсон, разрывающий пасть льва». Его мощная струя взлетает вверх почти на 20 метров.

Полезный совет перед поездкой

Если решите съездить в Петергоф осенью, одевайтесь потеплее. Парк стоит прямо на берегу Финского залива, и ветер там бывает очень пронизывающим.

Зато осенью здесь гораздо меньше туристов, чем летом — можно сделать отличные кадры без толп на заднем плане.

Кстати, как только 4 ноября фонтаны выключат, Нижний парк перейдёт на зимний режим, и вход в него станет бесплатным для всех.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петергоф встретит эту осень.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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