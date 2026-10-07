Золотая осень продлевает праздник: фонтаны Петергофа проработают до ноябрьских каникул

До какого числа проработают фонтаны?
Сезон работы водного комплекса закрывается 4 ноября, сообщили в музее-заповеднике. В прошлом году его тоже продлевали до этой даты, и решение себя оправдало.
Зачем оставлять фонтаны включенными так долго? На это есть две простые причины:
- Золотая осень. Петергоф в октябре и начале ноября выглядит волшебно. Яркая листва отлично сочетается с позолоченными скульптурами.
- Школьные каникулы. Конец сезона аккурат выпадает на время отдыха у школьников. У родителей появится отличный повод съездить с детьми на прогулку.
Как всё начиналось весной
Подготовка к сезону — процесс долгий и кропотливый:
- 11 апреля фонтаны начали запускать в тестовом режиме. Посмотреть на наладку мог любой желающий — вход в парк в эти дни был бесплатным.
- 25 апреля Нижний парк официально забурлил и заработал в полном объёме.
- 16 мая в музее-заповеднике устроили большой и красивый Весенний праздник фонтанов.
В чём секрет петергофских фонтанов?
А вы знали, что в Петергофе нет ни одного насоса? Да-да, вся эта гигантская система работает без электричества и моторов уже больше 300 лет!
Вода стекает с Ропшинских высот самотёком за счёт естественного перепада высот. Инженеры времён Петра I продумали систему каналов и шлюзов так идеально, что она работает до сих пор.
Самый известный фонтан — «Самсон, разрывающий пасть льва». Его мощная струя взлетает вверх почти на 20 метров.
Полезный совет перед поездкой
Если решите съездить в Петергоф осенью, одевайтесь потеплее. Парк стоит прямо на берегу Финского залива, и ветер там бывает очень пронизывающим.
Зато осенью здесь гораздо меньше туристов, чем летом — можно сделать отличные кадры без толп на заднем плане.
Кстати, как только 4 ноября фонтаны выключат, Нижний парк перейдёт на зимний режим, и вход в него станет бесплатным для всех.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петергоф встретит эту осень.