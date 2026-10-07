Шумные тусовки против тихой эстетики: психологи объяснили, почему Москва тревожнее Петербурга

В Москве тревогу только маскируют развлечениями, а Петербург сглаживает ее сам по себе.

В России проходит Неделя сохранения психического здоровья. Сейчас о стрессе говорят из каждого утюга.

Психолог Алексей Кутейников сравнил две столицы и применил свежий взгляд на городскую среду, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Москва маскирует проблемы, Петербург — сглаживает

Москва — это постоянные гонки. Там выше темп жизни и сильнее поток новостей. Чтобы справиться со стрессом, москвичи идут в развлечения: рестораны, парки, шопинг, шоу.

Пространства для отдыха там действительно больше. Но есть нюанс: развлечения не убирают тревогу, а просто временно её закрашивают.

Петербург работает иначе. Наш город гармоничен сам по себе. Архитектура, вода, вид набережных и мостов закрывают базовую потребность человека в красоте.

Петербург не прячет стресс под слоем развлечений, а помогает на самом деле успокоить нервы.

Миф о «самом мрачном городе»

Петербуржцы любят жаловаться на серое небо и тоску. Но если посмотреть на соседей — Финляндию или Швецию, — там все намного сложнее. Ночи там длиннее, а уровень скрытой депрессии и алкоголизма выше.

Впрочем, тревоги в Петербурге действительно хватает. Главные причины просты и понятны каждому:

Цены в магазинах растут.

Доходы не всегда успевают за тратами.

Растет уровень ПТСР (посттравматического синдрома).

Почему все начали пить антидепрессанты?

Продажи таблеток от депрессии в стране выросли на 25%. Кажется, что мы массово сходим с ума? Психологи успокаивают: это не так.

Раньше ходить к психотерапевту было стыдно. Проблемы глушили спиртным или терпели до последнего. Сейчас культура меняется. Люди перестали бояться врачей.

К тому же российские медики стали глубже и точнее ставить диагнозы, пациентов обследуют строго по протоколам. Так что рост продаж таблеток — это знак того, что болезни стали чаще находить и лечить, а не запускать.

Выход из «четырех стен»

Еще один важный тренд — город становится доступнее для людей с инвалидностью. Раньше они были заперты дома. Сейчас они выходят на улицу, работают, социализируются.

На первых порах это повышает уровень тревоги. Человек остро чувствует свою «инаковость» в толпе. Но врачи уверены: это временный этап. Скоро общество окончательно привыкнет к равным правам, и этот стресс исчезнет.

Справляться с тревогой в одиночку не нужно. В Петербурге уже работают 79 кабинетов бесплатной психологической помощи — они есть в обычных районных поликлиниках.

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