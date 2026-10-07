99% готовности и рекордный трафик: трамвай до Славянки готовится к полному запуску

Каждый, кто хоть раз пытался выехать из Шушар или Славянки в час пик, знает главный местный кошмар — бесконечные пробки на выезде к метро. Автобусы стоят в общих потоках, а дорога до «Купчино» превращается в испытание на прочность.
Именно поэтому появление скоростного трамвая стало для жителей долгожданным событием. Новый маршрут № 2 не просто прижился, а буквально спасает район, говорит губернатор Александр Беглов.
Цифры говорят сами за себя
Маршрут запустили в декабре 2025 года. За это время вагоны успели перевезти 3,7 миллиона человек.
Популярность линии растёт постоянно:
- К осени 2026 года пассажиропоток подскочил на 12%.
- В среднем трамвай перевозит более 13 тысяч человек в сутки.
- В октябре людей в вагонах стало ещё на 10% больше.
Маршрут быстро стал главным способом добраться до метро без нервов.
С 1 сентября ждать на остановке практически не приходится. В самые ходовые часы пик трамваи ходят каждые 7 минут. В остальное время — раз в 9–12 минут.
Финишная прямая: когда достроят всю линию?
Сейчас готовая линия доходит до Шушар, но строители уже выходят на финальный этап второго участка — до самой Славянки.
Второй отрезок готов на 99%. Сейчас рабочие завершают монтаж контактной сети около шоссе Подбельского, благоустраивают территорию вокруг путей и укладывают асфальт на технологических проездах.
Что дальше:
- Конец октября 2026 года: по новому 11-километровому участку пустят первые тестовые трамваи (без пассажиров), чтобы проверить пути и автоматику.
- Конец 2026 года: линию «Купчино — Шушары — Славянка» планируют открыть полностью на всём её протяжении.
После полного запуска добраться из Славянки до метро «Купчино» можно будет примерно за 15 минут.
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