РФС промолчал, а Карпин проговорился: ключевой защитник «Зенита» выбыл прямо перед матчем с «Краснодаром»

Матч с Нигерией лишил «Зенит» важного игрока за три дня до битвы за лидерство.

У «Зенита» серьезные проблемы. Совсем скоро команде предстоит важнейший матч сезона против «Краснодара». И именно сейчас сине-бело-голубые теряют одного из главных игроков обороны.

Неприятный сюрприз из сборной

Игорь Дивеев получил травму. Случилось это после матча с Нигерией, сообщает football24. До важнейшей игры в чемпионате осталось всего три дня.

Как пишет издание, пресс-служба РФС решила не публиковать слова о травме защитника. Официальный сайт промолчал. Однако про травму на пресс-конференции проговорился главный тренер сборной Валерий Карпин.

Журналисты тут же подхватили эту новость и пустили в сеть.

Почему это серьезный удар?

Потеря основного защитника — всегда головная боль. А перед игрой с лидером турнира — настоящий кошмар.

Тренерскому штабу «Зенита» придется срочно перестраивать защиту. Наигранные схемы ломаются.

Главная битва осени

Матч 10-го тура РПЛ состоится 10 октября. Эта игра крайне важна для обоих клубов.

Сейчас турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — у «Быков» 21 очко. «Зенит» идет на 5 месте с 18 баллами.

Если «Зенит» проиграет, отрыв станет слишком большим — 6 очков.

Если победит — догонит «Краснодар» и вернет себе привычный статус фаворита.

Матч в Краснодаре обещает быть очень жарким.

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