500 миллионов на конкурента: нужен ли Петербургу второй «Зенит» и что происходит с чемпионом

Бельский считает, что Петербургу нужна конкуренция в футболе.

Петербургу давно не хватает футбольной интриги. В городе есть только один непререкаемый гигант — «Зенит». Но в РФС заговорили о создании еще одного клуба в Северной столице.

Еще один клуб для Петербурга

Глава городской Федерации футбола Александр Бельский уверен: Петербургу нужна конкуренция, передает его слова ТАСС.

Сейчас в городе работают несколько команд: «Динамо-СПб», «Звезда», «Зенит-2». Но до уровня элиты им далеко. В итоге молодым игрокам просто некуда расти.

Выпускники местных спортивных школ часто уезжают в другие города, потому что пробиться в основной «Зенит» почти невозможно.

Новая команда решила бы эту проблему. Но есть одна главная сложность — деньги.

Сколько стоит футбольная мечта

Создать клуб с нуля очень дорого. Нужны стадион, тренировочная база и грамотное руководство.

Самый реальный вариант — начать с дивизионов Второй лиги. Подняться выше уже сложно. Для жизни в Первой лиге команде требуется минимум 500 миллионов рублей в год, считает Бельский.

Что не так с «Зенитом»?

Пока чиновники мечтают о новых клубах, главный геральд питерского футбола переживает не лучшие времена.

«Зенит» выигрывал чемпионат России много раз подряд. Но за первые девять туров этого сезона команда набрала всего 18 очков. Итог — непривычное пятое место в таблице. Лидирует сейчас «Краснодар» с 21 очком.

Поражения на старте сезона заставили болельщиков нервничать. Появились слухи о кризисе в команде.

Паниковать пока рано

Футбольные эксперты советуют не делать поспешных выводов. Экс-игрок сборной России Игорь Семшов уверен: «Зенит» легко вернется на вершину, пишет Спортбокс.

У питерцев самый дорогой и глубокий состав в лиге. На каждую позицию есть по два сильных игрока. Отрыв от первого места составляет всего три очка. Это расстояние одной победы.

Главная проверка сил ждет команду совсем скоро. «Зенит» отправляется в гости к прямому конкуренту — «Краснодару». Матч покажет, готов ли действующий чемпион защитить свой титул.

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