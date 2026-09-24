«Твёрдая четвёрка» и чаевые по QR-коду: сервис «Голос пассажира» дал первые результаты в Петербурге

Общественный транспорт Петербурга становится современнее и удобнее. Власти и перевозчики запускают полезные технологии. Скоро оценить поездку или оплатить проезд можно будет буквально в пару кликов.
Сканируй QR-код и хвали водителя
В Петербурге успешно протестировали сервис обратной связи «Голос пассажира», сообщает "ДП" со ссылкой на Национальную транспортную ассоциацию.
Пилотный проект запускали на автобусных маршрутах № 185 и № 191. Итог тестирования: петербургские водители работают на «твёрдую четвёрку».
Как работает новый сервис:
- В салоне автобуса висит QR-код.
- Пассажир сканирует его камерой смартфона.
- Скачивать дополнительные приложения не нужно.
- На экране открывается форма, где можно оставить отзыв или поставить оценку.
Самое удобное — не надо запоминать номер автобуса или точное время. Система сама определит всё через ГЛОНАСС: маршрут, время, смену и имя конкретного водителя.
Жалобы с видео и чаевые
Сервис создан не только для похвалы. Если пассажир пишет жалобу, система автоматически находит нужный момент на видео с камер внутри автобуса и прикрепляет его к обращению.
Перевозчик сразу видит, что произошло, и решает проблему без долгих разбирательств.
В будущем разработчики хотят добавить функцию чаевых для водителей — прямо как в такси. Пока сервис тестировали в Красносельском районе, но скоро QR-коды появятся во всех городских автобусах.
Проезд можно будет оплатить цифровым рублём
Ещё одно нововведение касается денег. В Петербурге официального узаконят оплату проезда цифровыми рублями. Комитет по транспорту уже подготовил нужные документы, пишет издание.
Где будет работать новая оплата:
- В автобусах, троллейбусах и трамваях.
- В официальных кассах по продаже проездных билетов.
Главное условие — в транспорте должен стоять терминал для безналичной оплаты. Центробанк сейчас активно тестирует цифровой рубль по всей стране, и пассажирские перевозки в Петербурге стать одной из главных площадок для его использования.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленобласти тестируют трассу для поездов будущего.