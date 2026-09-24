На ночь ставлю под кровать стакан с соленой водой — и сплю спокойно: вот что произойдет — эффект заметит каждый

Лайфхак от наших предков, который действительно работает

В древности соль рассыпали под кроватью: люди верили, что таким образом можно защититься от злых духов, дурных снов и тревожных мыслей. Этот метод сохраняет свою популярность и сегодня, так как многие люди отмечают повышение уровня бодрости и общего тонуса после пробуждения.

Как это работает?

Соль обладает специфическими физико-энергетическими свойствами, позволяющими ей выступать в роли абсорбента нежелательных внешних воздействий, способствуя гармонизации атмосферы в помещении.

Как совершить ритуал

Альтернативой традиционному способу размещения соли на полу является использование солевого раствора в стакане, который ставится вблизи спального места.

Существует мнение, что вода способна абсорбировать негативные мысли и эмоции. Рекомендуется ежедневно обновлять воду, утром выливая содержимое стакана и тщательно очищая его, а вечером размещая свежую порцию под кроватью.

Волшебные свойства соли

Издавна соли придавалось особое значение: она использовалась как символ гостеприимства и оберег для защиты жилого пространства. Воспринимать данные практики как суеверия или как эффективные бытовые приемы — личный выбор каждого, однако простота метода позволяет легко проверить его результативность на практике.

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Лью это средство на резинку «стиралки» — и закрываю дверцу: 20 минут — и плесени с вонючей грязью нет даже в глубоких складках.

½ стакана в барабан — и стиралка как новая целый год: грязь, вонь, плесень и грибок вымыты напрочь из всех закоулков.