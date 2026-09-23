Лью это средство на резинку «стиралки» — и закрываю дверцу: 20 минут — и плесени с вонючей грязью нет даже в глубоких складках

На уплотнительной резинке стиральных машин нередко скапливаются плесень и грибковые отложения. Рекомендуется регулярно проводить санитарную обработку этого элемента и обеспечивать вентиляцию барабана после завершения стирки, оставляя дверцу приоткрытой.
Как почистить резинку
Для очистки уплотнителя нет необходимости использовать дорогостоящие специализированные средства; эффективной альтернативой являются доступные бытовые составы, позволяющие качественно удалить загрязнения из труднодоступных мест.
Подготовьте чистящий раствор, смешав 3% перекись водорода и 9% уксус в равных пропорциях.
Нанесите полученную смесь на уплотнительную резину при помощи губки или пульверизатора, уделив особое внимание верхней части контура. Закройте дверцу и оставьте состав для воздействия на 20 минут.
По истечении указанного времени удалите загрязнения жесткой стороной губки, запустите цикл полоскания, после чего тщательно протрите уплотнитель насухо.
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½ стакана в барабан — и стиралка как новая целый год: грязь, вонь, плесень и грибок вымыты напрочь из всех закоулков.
Обогреватель – в утиль, есть вещь получше: спасает, пока не дали отопление.