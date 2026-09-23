Лью это средство на резинку «стиралки» — и закрываю дверцу: 20 минут — и плесени с вонючей грязью нет даже в глубоких складках

Новости по теме

½ стакана в барабан — и стиралка как новая целый год: грязь, вонь, плесень и грибок вымыты напрочь из всех закоулков

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1 прокладка в стиралку – и резинка чище, чем в день покупки, без плесени и вони: сантехник научил

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Одна прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил

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1 прокладка в стиралку — и резинка чистая, без плесени и вони: сантехник научил

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1 прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил

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