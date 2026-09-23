0,5 миллиметра точности, −50 °C и ни грамма щебня: новгородские роботы строят «автобан» для поездов между Петербургом и Москвой

Это первое в России серийное роботизированное производство.

Из Москвы в Петербург скоро можно будет доехать всего за два часа и со скоростью 400 км/ч. Чтобы такой поезд шел безопасно и плавно, нужны принципиально новые рельсы.

И делать их начали прямо сейчас в Великом Новгороде. На днях там открыли суперсовременный завод, сообщили в РЖД.

Строим «железнодорожные автобаны»

Как устроена обычная железная дорога? Рельсы, шпалы и куча щебня под ними. Для обычных поездов этого хватает. Но на скорости 300–400 км/ч камушки от мощной вибрации начинают разлетаться и могут повредить днище поезда.

Поэтому для высокоскоростных магистралей (ВСМ) щебень не используют. Вместо него укладывают специальные тяжелые плиты из бетона.

Роботы и ювелирная точность

Новгородский завод — первое в России серийное производство таких плит. И почти всю сложную работу здесь делают роботы.

Вот лишь несколько фактов, от которых захватывает дух:

Ювелирная точность. Каждая плита весит несколько тонн. При этом роботы отливают ее с точностью до 0,5 миллиметра.

Каждая плита весит несколько тонн. При этом роботы отливают ее с точностью до 0,5 миллиметра. Экстремальная прочность. Внутри бетона есть слой из гибкого полимера. Плита легко выдержит и морозы под −50 °C, и жару до +50 °C.

Внутри бетона есть слой из гибкого полимера. Плита легко выдержит и морозы под −50 °C, и жару до +50 °C. Без аналогов в мире. Наша разработка получилась лучше зарубежных. Она надежнее, выдерживает большую скорость и проста в обслуживании.

Бешеные темпы: 320 плит в сутки

Раньше подобные плиты делали в основном вручную. И получалось около 10 тысяч штук в год на всю страну.

Новый завод в Великом Новгороде благодаря роботам будет выдавать более 100 тысяч плит в год. Две линии способны делать 320 изделий за сутки. Этого объема хватит, чтобы закрыть сразу две трети потребностей будущей трассы Москва — Санкт-Петербург.

Когда ждать первые поезда?

Запуск завода — это ключевой шаг для всего проекта ВСМ. Запустить движение высокоскоростных поездов между двумя столицами планируют к 2028 году.

Новгородская область станет одной из главных остановок на этом пути, так что появление завода именно здесь — логичный шаг.

В будущем такие же плиты понадобятся и для других запланированных трасс: до Екатеринбурга, Адлера, Минска и Казани. Так что новгородские роботы без работы точно не останутся.

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