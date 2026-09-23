Городовой / Полезное / Беру яблоки и пачку творога – на выходе гора вкусняшек, умяли всю тарелку, даже крошки не осталось
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Окна остаются чистыми полгода: использую простой китайский трюк с дешёвым средством Полезное
Возвращение «большого автопрома»: в Петербурге собирают роскошные седаны Новости Петербурга
Осенний рацион для кур: что изменить, чтобы несушки стали щедрыми на яйца Новости Петербурга
Сушеную гвоздику засыпаю солью — всю осень радуюсь своей хитрости: простой лайфхак для дома и дачи Полезное
Свет сквозь бомбежки: как «Кабель жизни» спас блокадный Ленинград Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Беру яблоки и пачку творога – на выходе гора вкусняшек, умяли всю тарелку, даже крошки не осталось

Опубликовано: 23 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Беру яблоки и пачку творога – на выходе гора вкусняшек, умяли всю тарелку, даже крошки не осталось
Беру яблоки и пачку творога – на выходе гора вкусняшек, умяли всю тарелку, даже крошки не осталось
Городовой ру
Рецепт ароматного печенья из сезонных яблок

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом творожного печенья с яблоками и корицей. Оно получается хрустящим снаружи, мягким внутри и очень ароматным. Хозяйки отмечают, что это хороший способ накормить творогом детей, которые его не любят.

Приготовление

Смешайте и пробейте в блендере 200 гр творога, 100 г сахара и 100 гр подсолнечного масла. Просейте 230 гр муки и 2 ч. ложки разрыхлителя, добавьте к творожной массе и замесите тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Подготовьте 3 яблока: уберите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Вмешайте в тесто. Из теста скатайте колобки и обваляйте их в смеси сахара (50 гр) и корицы (1 ст. ложка). Противень застелите бумагой для выпечки, выложите печенье и выпекайте в разогретой до 180 C духовке 25–30 минут.

Советы:

Творог берите любой жирности. Если он суховат, добавьте ложку сметаны или молока. Не пересушите печенье: как только зарумянится, вынимайте.

Мнение читателей

Читатели предложили свои вариации рецепта:

«Наверное, можно просто в вафельнице выпекать. Получатся творожные вафли с яблоками».

«Можно проще: замешал творожное тесто, бросил яблоки с корицей — и на сковороду под крышку. Никакой духовки!»

Читайте также:

Быстро натираю кабачок с морковью и готовлю с ними 3 разных блюда - топовая зажарка

Смешал тертую моцареллу с кефиром — и на сковороду: сырные лепешки на перекус — нежнее гезлеме, вкуснее хачапури

Шарлотка — прошлый век: яблочный пирог «Три стакана» — просто, сытно и всегда по-разному

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью