Беру яблоки и пачку творога – на выходе гора вкусняшек, умяли всю тарелку, даже крошки не осталось

Рецепт ароматного печенья из сезонных яблок

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом творожного печенья с яблоками и корицей. Оно получается хрустящим снаружи, мягким внутри и очень ароматным. Хозяйки отмечают, что это хороший способ накормить творогом детей, которые его не любят.

Приготовление

Смешайте и пробейте в блендере 200 гр творога, 100 г сахара и 100 гр подсолнечного масла. Просейте 230 гр муки и 2 ч. ложки разрыхлителя, добавьте к творожной массе и замесите тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Подготовьте 3 яблока: уберите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Вмешайте в тесто. Из теста скатайте колобки и обваляйте их в смеси сахара (50 гр) и корицы (1 ст. ложка). Противень застелите бумагой для выпечки, выложите печенье и выпекайте в разогретой до 180 C духовке 25–30 минут.

Советы:

Творог берите любой жирности. Если он суховат, добавьте ложку сметаны или молока. Не пересушите печенье: как только зарумянится, вынимайте.

Мнение читателей

Читатели предложили свои вариации рецепта:

«Наверное, можно просто в вафельнице выпекать. Получатся творожные вафли с яблоками». «Можно проще: замешал творожное тесто, бросил яблоки с корицей — и на сковороду под крышку. Никакой духовки!»

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