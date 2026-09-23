3, 7, 16, 35, 74 — что дальше? Попробуйте найти следующее число за минуту

Предлагаем решить такую задачку: 3, 7, 16, 35, 74, ?. Числа растут неравномерно, и с ходу закономерность не найти. Но она есть. Сегодня мы разберём правильный ответ, но сначала попробуйте найти верный ответ сами. У вас есть 1 минута. Готовы? Время пошло!
Как решается последовательность
Смотрим, как получается каждое следующее число. Первое действие — умножение на два. Затем прибавляется число, которое увеличивается на единицу: 1, 2, 3, 4.
3 × 2 + 1 = 7
7 × 2 + 2 = 16
16 × 2 + 3 = 35
35 × 2 + 4 = 74
Значит, следующий шаг: 74 × 2 + 5 = 153.
Интересный факт
Подобные последовательности называют рекуррентными — каждое следующее число выражается через предыдущее. Они лежат в основе многих алгоритмов, например в программировании при расчёте сложных процентов или в финансовых моделях. А ещё такие задачи тренируют когнитивную гибкость: мозг учится отказываться от первого очевидного ответа и искать скрытые связи.
Вывод
Задача показывает, что закономерность может прятаться за двумя действиями, а не одним.
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Этот простой пример по математике ввел в ступор даже некоторых учителей: сможете назвать правильный ответ?
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