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3, 7, 16, 35, 74 — что дальше? Попробуйте найти следующее число за минуту

Опубликовано: 23 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
3, 7, 16, 35, 74 — что дальше? Попробуйте найти следующее число за минуту
3, 7, 16, 35, 74 — что дальше? Попробуйте найти следующее число за минуту
Городовой ру
Числа 3, 7, 16, 35, 74 растут неравномерно, но закономерность в них есть. 

Предлагаем решить такую задачку: 3, 7, 16, 35, 74, ?. Числа растут неравномерно, и с ходу закономерность не найти. Но она есть. Сегодня мы разберём правильный ответ, но сначала попробуйте найти верный ответ сами. У вас есть 1 минута. Готовы? Время пошло!

Как решается последовательность

Смотрим, как получается каждое следующее число. Первое действие — умножение на два. Затем прибавляется число, которое увеличивается на единицу: 1, 2, 3, 4.

3 × 2 + 1 = 7
7 × 2 + 2 = 16
16 × 2 + 3 = 35
35 × 2 + 4 = 74

Значит, следующий шаг: 74 × 2 + 5 = 153.

Интересный факт

Подобные последовательности называют рекуррентными — каждое следующее число выражается через предыдущее. Они лежат в основе многих алгоритмов, например в программировании при расчёте сложных процентов или в финансовых моделях. А ещё такие задачи тренируют когнитивную гибкость: мозг учится отказываться от первого очевидного ответа и искать скрытые связи.

Вывод

Задача показывает, что закономерность может прятаться за двумя действиями, а не одним.

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Этот простой пример по математике ввел в ступор даже некоторых учителей: сможете назвать правильный ответ?

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Автор:
Евгения Сухова
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